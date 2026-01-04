Raspadori, tutto sulle ultime complicate ore: pressing Roma, le foto della compagna e quell'attore che lo rivuole a Napoli...
Tutti lo vogliono. Lui riflette. La Roma aspetta (ma non si sa fino a quando). Sono ore molto complicate quelle che sta vivendo Jack Raspadori. Simeone lo ha convocato per la partita di questa sera contro la Real Sociedad. La sua compagna, Elisa, mostra foto di Madrid e qualcuno dice, sussurra, ipotizza: che sia un segnale? Che voglia restare in Spagna? La Roma, nel frattempo, aspetta. Ma non si sa fino a quando anche perché nessuno vuole correre il rischio di un Sancho 2.0: insegnuito e poi non arrivato. La Lazio vuole provarci. Il Napoli, per ora, no: i campioni d'Italia hanno pensato a un ritorno, ma devono fare i conti con un mercato a saldo zero che oggi frena la mossa. Anche se Jack è amato nello spogliatoio e in città. Tanto che ieri l'attore Salvatore Esposito (per tutti Genny Savastano di "Gomorra") ha pubblicato una storia Instagram: "Riportatelo a Napoli". Infine c'è l'Atalanta, spettatrice più che interessata e senza fretta. Quella ce l'ha solo la Roma di Massara e Gasperini: a Trigoria entro 48 ore si aspettano una risposta.
Raspadori: in quale squadra andrà, chi la fidanzata e lo stipendio
Raspadori, quindi, è chiamato a prendere una decisione. La Roma è convinta di aver fatto tutti i passi giusti: lo ha corteggiato, gli ha spiegato l'importanza che avrebbe nel progetto, i compagni (e amici) di Nazionale lo aspettano a braccia aperte e glielo hanno anche detto. Massara è pronto ad accontentarlo anche sullo stipendio, più vicino ai 4 che ai 3 milioni. La fidanzata di Raspadori, che lo aiuta anche nel rapporto con i social, si chiama Elisa Graziani, è emiliana come lui e secondo i media spagnoli vorrebbe restare a Madrid dove si trova benissimo. I due hanno una bimba, Camilla, di un anno e mezzo, che frequenta un asilo spagnolo e, come i genitori, è perfettamente integrata nella nuova città. Insomma, la vita privata non è un problema: Roma è Roma, a Napoli hanno ricordi bellissimi - ma non è vero che hanno tenuto casa - e a Madrid stanno bene. La scelta dell'attaccante, quindi, sarà meramente sportiva.
Futuro Raspadori, Gattuso interessato e le parole di Condò
Ovviamente, anche Gennaro Gattuso segue con interesse la vicenda. Perché Raspadori è uno di quei giocatori che può essere determinante nella corsa al Mondiale americano. Averlo carico, in forma, con minuti e gol nelle gambe, per l'Italia può essere solo una bella notizia. Il ct non entra nelle vicende di mercato dei giocatori, e lo ha chiarito spesso, ma è logico che un Raspadori impiegato con continuità può essere più utile di uno a mezzo servizio. Ad esempio ieri a Sky Paolo Condò ha sottolineato: "Dico una cosa un po' dura, a lui e Chiesa. Ragazzi, non giocate. Siete tra i migliori attaccanti italiani, avete bisogno di farlo. Raspadori non giocava a Napoli, è andato all'Atletico e non gioca neppure lì. Ha a disposizione una grande piazza come Roma. Ognuno giustamente prende le sue decisioni con le ambizioni e il portafoglio, ma dal punto di vista tecnico ci sarebbe una grande convenienza per loro e per la Nazionale". Che sia questa, alla fine, la chiave?
Dalla Spagna: "Raspadori è indispettito"
Possibile, ma non sicuro. Anche perché secondo As Raspadori sarebbe indispettito e sorpreso dal fatto che le due società si siano accordate senza interpellarlo. Se lo avessero fatto lui avrebbe subito detto che la sua volontà era quello di restare a Madrid. Ancora poche ore, forse, e i nodi saranno sciolti.