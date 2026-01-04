Raspadori, tutto sulle ultime complicate ore: pressing Roma, le foto della compagna e quell'attore che lo rivuole a Napoli...

Tutti lo vogliono. Lui riflette. La Roma aspetta (ma non si sa fino a quando). Sono ore molto complicate quelle che sta vivendo Jack Raspadori . Simeone l o ha convocato per la partita di questa sera contro la Real Sociedad. La sua compagna, Elisa, mostra foto di Madrid e qualcuno dice, sussurra, ipotizza: che sia un segnale? Che voglia restare in Spagna? La Roma, nel frattempo, aspetta. Ma non si sa fino a quando anche perché nessuno vuole correre il rischio di un Sancho 2.0: insegnuito e poi non arrivato. La Lazio vuole provarci. Il Napoli, per ora, no: i campioni d'Italia hanno pensato a un ritorno, ma devono fare i conti con un mercato a saldo zero che oggi frena la mossa. Anche se Jack è amato nello spogliatoio e in città. Tanto che ieri l'attore Salvatore Esposito (per tutti Genny Savastano di "Gomorra") ha pubblicato una storia Instagram: "Riportatelo a Napoli". Infine c'è l'Atalanta, spettatrice più che interessata e senza fretta. Quella ce l'ha solo la Roma di Massara e Gasperini: a Trigoria entro 48 ore si aspettano una risposta.

Raspadori: in quale squadra andrà, chi la fidanzata e lo stipendio

Raspadori, quindi, è chiamato a prendere una decisione. La Roma è convinta di aver fatto tutti i passi giusti: lo ha corteggiato, gli ha spiegato l'importanza che avrebbe nel progetto, i compagni (e amici) di Nazionale lo aspettano a braccia aperte e glielo hanno anche detto. Massara è pronto ad accontentarlo anche sullo stipendio, più vicino ai 4 che ai 3 milioni. La fidanzata di Raspadori, che lo aiuta anche nel rapporto con i social, si chiama Elisa Graziani, è emiliana come lui e secondo i media spagnoli vorrebbe restare a Madrid dove si trova benissimo. I due hanno una bimba, Camilla, di un anno e mezzo, che frequenta un asilo spagnolo e, come i genitori, è perfettamente integrata nella nuova città. Insomma, la vita privata non è un problema: Roma è Roma, a Napoli hanno ricordi bellissimi - ma non è vero che hanno tenuto casa - e a Madrid stanno bene. La scelta dell'attaccante, quindi, sarà meramente sportiva.

Futuro Raspadori, Gattuso interessato e le parole di Condò

Ovviamente, anche Gennaro Gattuso segue con interesse la vicenda. Perché Raspadori è uno di quei giocatori che può essere determinante nella corsa al Mondiale americano. Averlo carico, in forma, con minuti e gol nelle gambe, per l'Italia può essere solo una bella notizia. Il ct non entra nelle vicende di mercato dei giocatori, e lo ha chiarito spesso, ma è logico che un Raspadori impiegato con continuità può essere più utile di uno a mezzo servizio. Ad esempio ieri a Sky Paolo Condò ha sottolineato: "Dico una cosa un po' dura, a lui e Chiesa. Ragazzi, non giocate. Siete tra i migliori attaccanti italiani, avete bisogno di farlo. Raspadori non giocava a Napoli, è andato all'Atletico e non gioca neppure lì. Ha a disposizione una grande piazza come Roma. Ognuno giustamente prende le sue decisioni con le ambizioni e il portafoglio, ma dal punto di vista tecnico ci sarebbe una grande convenienza per loro e per la Nazionale". Che sia questa, alla fine, la chiave?

Dalla Spagna: "Raspadori è indispettito"

Possibile, ma non sicuro. Anche perché secondo As Raspadori sarebbe indispettito e sorpreso dal fatto che le due società si siano accordate senza interpellarlo. Se lo avessero fatto lui avrebbe subito detto che la sua volontà era quello di restare a Madrid. Ancora poche ore, forse, e i nodi saranno sciolti.