Panatta e la frase su Chivu in diretta tv: "C'è una differenza con Conte e Allegri"

MILANO - L' Inter batte il Bologna e torna in testa alla classifica di Serie A grazie alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Una 18ª giornata che ha scatenato Adriano Panatta alla Domenica Sportiva, visto i trionfi anche di Napoli e Milan , diretti concorrenti per la corsa scudetto della squadra di Chivu. La squadra di Conte infatti con il quarto 2-0 consecutivo (due in Supercoppa e due in campionato) fa il pieno all'Olimpico contro una Lazio sotto tono, rispondendo al successo di Allegri (1-0 contro il Cagliari alla Unipol Domus) e portandosi a due punti sotto la capolista e a uno dai rossoneri.

Panatta su Chivu, Allegri, Conte e "gli amici dei giocatori"

La Serie A, nella prima delle tre giornate in otto giorni a cavallo della fine del girone d'andata, sentenzia che lo scudetto sarà una corsa a tre tra le big che dovranno anche recuperare una partita. Ma c'è un dettaglio che ha colpito l'ex tennista azzurro, che ha commentato il lavoro del tecnico nerazzurro Cristian Chivu e ha fatto un paragone con gli allenatori di Napoli e Milan: "L’Inter gioca proprio bene. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro al suo primo anno sulla panchina. È una persona semplice, è un amico dei giocatori. Conte non sembra un amico dei giocatori, Allegri non è un amico dei giocatori. Chivu è un tecnico che sembra aver smesso l’altro ieri".