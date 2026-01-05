Sergio Conceiçao, la rinascita dopo il Milan: ecco come vola in Arabia

Quinta vittoria consecutiva alla guida del'Al Itthiad, nel giorno in cui festeggia le 600 gare come allenatore. Sergio Conceiçao raggiunge un traguardo prestigioso. Il tecnico portoghese, che ha chiuso a giugno l'avventura sulla panchina del Milan, si è rilanciato in Arabia Saudita. I numeri sono decisamente dalla sua parte: nella sua lunga avventura da tecnico, iniziata sulla panchina dell'Olhanense e che poi è proseguita con le avventure al Coimbra, Braga, Vitória Guimarães, Nantes, Porto, Milan e Al-Ittihad, ha conquistato 12 titoli. In soli 13 anni di carriera. Della serie: le chiacchiere le porta via il vento, i trofei restano in bacheca.

Conceiçao e l'avventura in Arabia Saudita

Conceiçao ha festeggiato le 600 gare da professionista battendo 1-0 l’Al-Taawoun. "Una vittoria molto importante contro una delle migliori squadre del campionato per chiudere questo impegnativo ciclo di quattro partite consecutive con quattro vittorie. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi. Grazie a tutti i tifosi per il supporto e l’affetto. Oggi segna un traguardo importante nella mia carriera da allenatore: 600 partite ufficiali in 13 anni e 12 trofei, un percorso di cui sono molto orgoglioso. Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo cammino", ha detto. L'Al-Ittihad è ora al quinto posto in classifica, a nove punti dall'Al-Nassr che guida la classifica, ma è ancora in corsa per la Champions League e per le semifinali della Coppa del Re dell’Arabia Saudita.

I numeri di Conceiçao da allenatore

Con il Porto, Sergio Conceiçao ha vinto tre scudetti, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese, 3 Supercoppe portoghesi. Nella sua bacheca c'è anche una Supercoppa italiana, alla guida del Milan, conquistata un anno fa in Arabia, a Riyad. Nelle 600 partite da allenatore in tutte le competizioni, Conceicao ha raccolto 365 vittorie, 112 pareggi e 123 sconfitte. Dunque, una percentuale di successi del 60,83% e di sconfitte del 20,5%. La differenza reti totale è di + 551: sono stati 1124 i gol realizzati dalle sue squadre e solo 573 le reti subite. Una media a partita di 1.8 gol segnati e 0,9 subiti.