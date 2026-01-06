È morto Gianpaolo Tosel, storico magistrato e giudice sportivo della Serie A

È morto questa mattina Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse. Aveva 85 anni. Da sempre grande appassionato di calcio, fu prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e successivamente nominato giudice sportivo della Lega Serie A nel 2007, svolgendo l'incarico fino alla fine del 2016.