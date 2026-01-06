Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
È morto Gianpaolo Tosel, storico magistrato e giudice sportivo della Serie A

È morto Gianpaolo Tosel, storico magistrato e giudice sportivo della Serie A

Grande appassionato di calcio, ex procuratore capo di Udine, è stato anche collaboratore all'ufficio inchieste della Figc
Gianpaolo Tosel Udine Serie A

È morto questa mattina Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse. Aveva 85 anni. Da sempre grande appassionato di calcio, fu prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e successivamente nominato giudice sportivo della Lega Serie A nel 2007, svolgendo l'incarico fino alla fine del 2016.

È morto Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano nominato anche giudice sportivo della Lega Serie A nel 2007

Gianpaolo Tosel è stato procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Poi, le esperienze in ambito di giustizia sportiva, tra Federcalcio e Lega Serie A.

Tutte le news di Calcio

