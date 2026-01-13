Scandalo in Argentina, presunta corruzione nella Federcalcio: cosa rischia la nazionale a pochi mesi dal Mondiale 2026

A pochi mesi dall'inizio del campionato Mondiale, la Federcalcio argentina è costretta a far fronte alle accuse di corruzione mosse dal governo Milei che, attraverso il ministero della giustizia, ha chiesto giustificazioni riguardo presunte irregolarità contabili per circa 40 milioni di euro nell'arco temporale tra il 2017 ed il 2023. Claudio Tapia , presidente della Federcalcio argentina (Afa), durante una vacanza a Mar de Plata, ha preso le distanze da ogni accusa, dichiarando di essere tranquillo e che si tratterebbe di una montatura mediatica . A pochi mesi dall'avvio del Mondiale di calcio, l'Afa rischiava il commissariamento , in caso di mancata risposta entro il 20 gennaio. Ma, secondo quanto affermato dalla Federazione, tutti gli esercizi contabili contestati sono stati approvati sotto la supervisione di funzionari dell'Ispezione Generale di Giustizia e presentati " a tempo e correttamente ".

Tapia: "Non sono sotto inchiesta, ci sono due realtà..."

Tapia ha respinto ogni accusa e come riporta La Nacion, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "L'unica verità è la realtà. È oggettivamente falso affermare che l'AFA sia fuggita, che non abbia segnalato il suo cambio di giurisdizione o che tale cambio sia illegale". Nonostante Tapia affermi di essere tranquillo, al momento è accusato anche di altri reati economici a seguito di una denuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Controllo delle Dogane insieme al suo braccio destro Pablo Toviggino. Il procuratore Navas Rial li ha incriminati di appropriazione indebita per 19 miliardi di dollari. L'Afa tramite una nota ci ha tenuto a specificare che tutte le documentazioni contabili sono state approvate sotto la guida dell'Ispezione Generale di Giustizia e presentati in tempi congrui. A pochi mesi dai Mondiali la Federcalcio argentina è chiamata a difendersi dalle accuse di corruzione.