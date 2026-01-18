Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Incredibile a Frosinone: tifoso entra in campo e prende a pugni il portiere © ANSA

Incredibile a Frosinone: tifoso entra in campo e prende a pugni il portiere

Necessario l'intervento dei Carabinieri delle stazioni di Ferentino, Paliano e Acuto
1 min

Un grave episodio di violenza si è verificato nel corso di una partita del campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni e Asd Sporting San Cesareo, disputata nel Frusinate.

Uomo entra in campo e prende a pugni il portiere. Intervengono i carabinieri

Un uomo di 38 anni, presente sugli spalti, ha fatto irruzione sul terreno di gioco colpendo con dei pugni il portiere della squadra ospite. L’aggressione ha immediatamente acceso gli animi, dando origine a una rissa in campo. Per ristabilire l’ordine si è reso necessario l’intervento dei carabinieri delle stazioni di Ferentino, Paliano e Acuto, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Il portiere coinvolto nell’episodio non ha ritenuto necessario il ricovero in ospedale, ma si è riservato la facoltà di presentare denuncia o querela per quanto accaduto.

