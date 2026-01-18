Incredibile a Frosinone: tifoso entra in campo e prende a pugni il portiere

Uomo entra in campo e prende a pugni il portiere. Intervengono i carabinieri

Un uomo di 38 anni, presente sugli spalti, ha fatto irruzione sul terreno di gioco colpendo con dei pugni il portiere della squadra ospite. L’aggressione ha immediatamente acceso gli animi, dando origine a una rissa in campo. Per ristabilire l’ordine si è reso necessario l’intervento dei carabinieri delle stazioni di Ferentino, Paliano e Acuto, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Il portiere coinvolto nell’episodio non ha ritenuto necessario il ricovero in ospedale, ma si è riservato la facoltà di presentare denuncia o querela per quanto accaduto.