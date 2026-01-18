Panatta e la battuta sugli Australian Open: "Cobolli aveva male al pancino. Sinner? Vediamo in quali condizioni..."

Iniziano ufficialmente gli Australian Open e dagli studi di 'La nuova Domenica Sportiva' arriva la prima analisi di Adriano Panatta . In attesa del debutto di Sinner , l'ex tennista si è espresso così sulla prima giornata dello Slam australiano che ha visto il facile debutto di Alcaraz e la sconfitta tra i problemi fisici per Cobolli .

Panatta sugli Australian Open: "Torneo incognito, vediamo Sinner..."

"Alcaraz ha vinto facile - le prime parole di Panatta -, non poteva perdere contro quel giocatore... Male gli italiani. Cobolli non stava tanto bene ed ha perso un match che doveva vincere, aveva male al pancino diciamo. Purtroppo anche Berrettini si è ritirato perché gli è tornato il dolore addominale. Mi dispiace molto, stava giocando molto bene ultimamente. La Paolini anche ha vinto ma è normale. Aspettiamo Sinner per vedere in quali condizioni potrà essere. Qui inizia la stagione ufficiale ed è un torneo abbastanza incognito: non sappiamo bene come stanno tutti i giocatori impegnati, è tutto da vedere". Poi si lascia andare ad un'analisi sui palloni della Serie A: "Voglio parlare di estetica. Non sopporto questi palloni della Serie A con un colore improbabile. L'avevano detto ma devono ancora cambiarli: speriamo nei bei palloni bianchi di una volta...".