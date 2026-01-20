Alessandro Del Piero torna in tv. L'ex capitano della Juventus sarà uno dei nomi di grido giovedì 22 gennaio. Su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In occasione della prima puntata della nuova edizione Del Piero sarà l'ospite d'eccezione, vestendo i panni inediti di un superioreo speciale. "Capitan Alex" .

Del Piero diventa Capitan Alex per Striscia la Notizia

"Capitan Alex", interpretato da Alessandro Del Piero, è un supereroe dal cuore sportivo e da un'anima irocinica. Il suo simbolo è la X sul petto. Un segno distintivo, oltre che un arma simbolica, per fronteggiare ingiustizie e disservizi. Con una pallonata precisa e potenta risolve ogni problema, come quello di un cancello elettronico difettoso. Capitan Alex non sarà solo: al suo fianco un passero, in versione extra-large.