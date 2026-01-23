Troppo rumore al Bernabeu, l'incredibile accusa che rischia di potare il Real Madrid in tribunale

Il Real Madrid e Florentino Perez rischiano di finire in tribunale, per una motivazione che non ha nulla a che vedere con il calcio e con lo sport. Infatti, i cittadini si sono lamentati numerosissime volte a causa del troppo rumore generato dallo stadio Santiago Bernabeu, ma non durante le partite. Si parla di un fastidio così grande che i cittadini hanno creato l 'associazione delle persone colpite dal Bernabeu , che più in generale si lamentano del progetto generale di ristrutturazione dello stadio e in modo molto accanito contro i rumori generati dai concerti che si svolgono tra le mura di casa del Real Madrid.

Parla il portavoce dei cittadini: "Sono un tifoso del Real Madrid, ma c'è troppo rumore"

Enrique Martinez, portavoce dell'associazione delle persone colpite dal Bernabeu, si è espresso così in merito: "Sono un tifoso del Real Madrid da decenni; sono un membro, un abbonato e faccio parte di un club di tifosi. Ma non si tratta del Real Madrid. Si tratta di una decisione assolutamente infelice presa da Florentino Pérez nel creare questo modello di business, ignorando il fatto che i cittadini hanno il diritto di riposare e di non vedere compromessa la propria salute". L'ordinanza del Comune di Madrid, stabilisce che nella zona relativa allo stadio, i limiti massimi di decibel consentiti sono di 63 decibel durante il giorno e 53 durante la notte. Sul rispetto dei limiti, Martinez ha dichiarato: "Quando abbiamo detto che era scandaloso, che i limiti di rumore venivano palesemente ignorati, ci hanno chiamato piagnoni, vecchi giocatori di bocce che non sapevano cosa fare. Alla fine, si sono resi conto che si trattava di un problema serio, proprio come quello che è successo con il tabacco".