Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, aveva 70 anni
MILANO - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nazzareno Canuti. L'ex difensore aveva 70 anni. Nato il 15 gennaio 1956 a Bozzolo (Piacenza), Canuti è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro (dov'era entrato a 14 anni), ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra: con l'Inter ha collezionato 183 presenze e una rete tra il 1976 e il 1982 e contribuendo alla conquista di uno scudetto (1980) e due Coppe Italia (1978 e 1982). Nella stagione 1982/83 si trasferì in prestito al Milan in Serie B, passando poi al Genoa nell'annata 1983-1984. Concluse quindi la carriera vestendo le maglie del Catania e, successivamente, della Solbiatese. Canuti ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 21 collezionando 12 presenze.
Morte Canuti, il cordoglio dell'Inter: "Nazzareno, pagina autentica della nostra storia"
"Canuti ha rappresentato una pagina autentica della storia dell'Inter", sottolinea in una nota il club nerazzurro. "Un uomo e un calciatore che ha indossato la maglia nerazzurra con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio, incarnando pienamente i valori del Club. Il suo nome resta scolpito nella memoria del Club e di tutti i tifosi interisti come esempio di attaccamento alla maglia e professionalità. FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la sua scomparsa e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari", conclude la società di Viale della Liberazione.