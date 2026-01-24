Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, aveva 70 anni

MILANO - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nazzareno Canuti. L'ex difensore aveva 70 anni. Nato il 15 gennaio 1956 a Bozzolo (Piacenza), Canuti è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro (dov'era entrato a 14 anni), ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra: con l'Inter ha collezionato 183 presenze e una rete tra il 1976 e il 1982 e contribuendo alla conquista di uno scudetto (1980) e due Coppe Italia (1978 e 1982). Nella stagione 1982/83 si trasferì in prestito al Milan in Serie B, passando poi al Genoa nell'annata 1983-1984. Concluse quindi la carriera vestendo le maglie del Catania e, successivamente, della Solbiatese. Canuti ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 21 collezionando 12 presenze.