Campo impraticabile ma l'arbitro prova a far rimbalzare il pallone nella neve: il video è virale

Ha dell'incredibile quanto successo in Turchia , dove una fitta nevicata ha completamente imbiancato il campo del Kahramanmaraş Istiklal Spor , chiamato ad ospitare il Trabzon FK in occasione della partita valida per la Serie C nazionale. A fare il giro del web, però, non sono state solo le avverse condizioni meteorologiche, ma anche il sopralluogo della terna arbitrale . Il canonico lancio del pallone è diventato immediatamente virale .

Neve in Turchia, non si gioca: il lancio del pallone effettuato dall'arbitro diventa virale sul web

Succede anche questo in terza serie turca. I tifosi del Kahramanmaraş Istiklal Spor speravano di vedere all'opera i propri beniamini, ma la nevicata che ha coinvolto nelle ultime ore la provincia della Turchia meridionale non ha permesso ai calciatori di scendere in campo per affrontare i rivali del Trabzon FK. Diversi centimetri di neve si sono accumulati sul terreno di gioco che ospita le gare dei padroni di casa, rendendo impossibile la disputa della partita. Nonostante ciò, il direttore di gara e i suoi assistenti hanno rispettato fino in fondo il protocollo, entrando in campo per il sopralluogo di rito per certificare le condizioni di impraticabilità. Il canonico lancio del pallone, rosso per l'occasione, è di fatto affondato nella neve, più di una volta. Un momento che ha scatenato migliaia di commenti sul web, diventando virale nel giro di poche ore.