Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'incredibile motivazione dell'esonero dell'ex ct della Spagna Moreno: "Usava ChatGpt per la formazione"

L'ex membro dello staff di Luis Enrique sarebbe stato sollevato dall'incarico per abuso di utilizzo di Intelligenza Artificiale
2 min
TagsRobert MorenoChatGPT

Un allenatore è stato esonerato a causa di.. ChatGpt! Questo è quanto accaduto a Robert Moreno, sollevato dal proprio incarico dal Sochi, in Russia, per "abuso di Intelligenza Artificiale". Questo quanto fatto trapelare dall'ex direttore generale del club, Andrei Orlov, svelando che l'esonero, avvenuto a settembre 2025, è stato dovuto a un eccesivo affidamento da parte del tecnico nei confronti di ChatGpt.

Moreno e ChatGpt: l'abuso di utilizzo che ha portato all'esonero

Robert Moreno, ex parte dello staff di Luis Enrique, avendolo seguito nelle avventure con la Roma, Barcellona e Celta Vigo, oltre che aver preso il suo posto tra il 2019 e il 2020 alla guida della Spagna, a detta di Orlov avrebbe utilizzato ChatGpt per le formazioni e le sostituzioni. Non solo, Moreno si sarebbe affidato all'Intelligenza Artificiale anche per quanto riguarda il trasfreimento e le preparazione. In occasione della trasferta per Khabarosvsk avrebbe tenuto la squadra sveglia per 28 ore. Un atteggiamento che avrebbe rotto il rapporto con la squadra, portando quindi alla rottura.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Calcio e intelligenza artificiale: le novitàPaura per Moreno in Russia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS