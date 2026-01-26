L'incredibile motivazione dell'esonero dell'ex ct della Spagna Moreno: "Usava ChatGpt per la formazione"

Un allenatore è stato esonerato a causa di.. ChatGpt! Questo è quanto accaduto a Robert Moreno , sollevato dal proprio incarico dal Sochi , in Russia, per "abuso di Intelligenza Artificiale ". Questo quanto fatto trapelare dall'ex direttore generale del club, Andrei Orlov, svelando che l'esonero, avvenuto a settembre 2025 , è stato dovuto a un eccesivo affidamento da parte del tecnico nei confronti di ChatGpt.

Moreno e ChatGpt: l'abuso di utilizzo che ha portato all'esonero

Robert Moreno, ex parte dello staff di Luis Enrique, avendolo seguito nelle avventure con la Roma, Barcellona e Celta Vigo, oltre che aver preso il suo posto tra il 2019 e il 2020 alla guida della Spagna, a detta di Orlov avrebbe utilizzato ChatGpt per le formazioni e le sostituzioni. Non solo, Moreno si sarebbe affidato all'Intelligenza Artificiale anche per quanto riguarda il trasfreimento e le preparazione. In occasione della trasferta per Khabarosvsk avrebbe tenuto la squadra sveglia per 28 ore. Un atteggiamento che avrebbe rotto il rapporto con la squadra, portando quindi alla rottura.