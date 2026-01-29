Sport in Italia, 32 miliardi di valore aggiunto. Tutti i dati del rapporto 2025

Trentadue miliardi di euro di valore aggiunto, cioè l’1,5% del Pil del Paese, ma anche 38 milioni di italiani attivi e oltre 78 mila impianti: sono i numeri più significativi dello sport in Italia, un settore in crescita che continua a muovere economia, lavoro e benessere sociale. Quelli sopra citati sono solo alcuni dei dati del Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute, presentato oggi al Circolo del Tennis del Foro Italico e giunto alla sua terza edizione. Lo sport nel nostro Paese dà occupazione a 421mila persone. Il comparto è in piena espansione, trainato dai servizi e da una filiera sempre più internazionale: l’export di beni sportivi vola a 4,7 miliardi di euro, con Stati Uniti, Francia e Germania come principali mercati di riferimento. Ma la vera rivoluzione è nella quotidianità: sono infatti 38 milioni gli italiani attivi. Due cittadini su tre inseriscono infatti nella loro agenda settimanale l’appuntamento con l’attività fisica. Rispetto al 2023, 1 milione di italiani in più ha scelto uno stile di vita attivo, abbassando così il dato dei sedentari sino al minimo storico del 33,2%. Il 28,6% della popolazione pratica sport in maniera continuativa: parliamo di 16,4 milioni di persone, con incrementi significativi tra bambini e over 65. Sono invece 12,3 milioni i tesserati per un organismo sportivo.

Il 70% degli impianti è di proprietà pubblica. Ma su questo fronte emerge un nodo cruciale, un tema da affrontare e da risolvere al più presto: oltre il 40% degli impianti risale agli anni Settanta e Ottanta, un patrimonio che chiede interventi urgenti di riqualificazione e rigenerazione. Il Rapporto mette in luce anche il valore sociale dello sport. I progetti infrastrutturali finanziati da ICSC registrano uno SROI superiore a 4,8, mentre gli investimenti sui progetti sociali e su alcune aree arrivano a generare un ritorno di 8,42: ogni euro investito si trasforma in più di otto euro di benefici per la comunità. Lo sport è dunque una leva di coesione, salute e inclusione. «Il lavoro che stiamo facendo da oltre tre anni è l'espressione di una visione sul ruolo e sulla funzione dello sport nella società italiana e il contributo che forniamo per l'affermazione del suo valore come descritto nel comma 7 dell'articolo 33 della Costituzione. Il Rapporto Sport è la rappresentazione fedele di questo impegno. Lo sport ormai non è più un settore accessorio, ma parte integrante, qualificato e quotidiano dell'impegno di Governo, finalizzato al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone e delle comunità», ha spiegato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto da palco. «Il Rapporto conferma l’importanza di disporre di un quadro informativo aggiornato e sistematico, capace di orientare in modo efficace le politiche pubbliche di sviluppo del settore sportivo. La lettura integrata dei dati economici, occupazionali e sociali consente di valutare l’impatto degli investimenti e di programmare interventi sempre più mirati e sostenibili sui territori», il pensiero del Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivoe Culturale, Beniamino Quintieri. «Questi numeri sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità. Il milione di italiani che in un anno ha abbandonato il divano evidenzia una realtà che sta cambiando in profondità. Lo sport è infatti sempre più percepito come un investimento personale e collettivo sul benessere e sulla qualità della vita. Lo dicono i 38milioni di italiani che hanno scelto uno stile di vita attivo e che rappresentano una domanda alla quale serve saper adeguare l’offerta» la sintesi del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.