Sport, Roma Football Cup 2026: il grande calcio dei licei della Capitale presentato in Campidoglio

Roma, 4 febbraio 2026 - È pronta a tornare la Roma Football Cup, il torneo di calcio a 11 che coinvolge alcuni tra i migliori licei della Capitale e che negli ultimi anni si è affermato come uno degli appuntamenti sportivi studenteschi più seguiti d’Italia. La competizione fa parte dell’Italian Football Cup, il primo torneo nazionale dedicato alle scuole superiori, un progetto capace di coinvolgere migliaia di studenti e di trasformare lo sport in un potente strumento di aggregazione e partecipazione giovanile. La manifestazione è stata presentata nella giornata odierna presso la Sala Laudato Sì del Campidoglio, alla presenza, fra gli altri, dell’Assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e del consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco.

Dopo il successo delle passate edizioni, la stagione 2026 segna un’ulteriore crescita: saranno 13 le scuole partecipanti, per un totale di circa 350 tesserati e una previsione di oltre 10.000 spettatori. Numeri che confermano il forte interesse attorno alla manifestazione, già protagonista nel 2025 con migliaia di presenze sugli spalti e centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social. Il torneo si inserisce in un circuito nazionale in continua espansione: le squadre vincitrici delle competizioni cittadine si sfideranno infatti nella Supercoppa Italian Football Cup per decretare il campione d’Italia, portando i giovani atleti a confrontarsi su un palcoscenico sempre più prestigioso.

“Abbiamo voluto ospitare il torneo in Campidoglio perché crediamo nell’importanza del binomio scuola e sport che questo progetto valorizza. E perché vogliamo che i giovani siano sempre più centrali e protagonisti nella nostra città. L’attività sportiva tra i ragazzi è il miglior mezzo di inclusione e aggregazione sociale e svolge un ruolo fondamentale soprattutto in una società sempre più digitale e individuale come quella di oggi. Immagino l’emozione di giocare con i propri compagni, davanti ad amici e rappresentare la propria scuola. Spero sarà una festa ogni partita. Faccio i complimenti agli organizzatori e un grande in bocca al lupo a tutti”, dichiara l’Assessore Alessandro Onorato. dichiara l’Assessore Alessandro Onorato.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito a presentare la Roma Football Cup in Campidoglio, una manifestazione che non è solo sport, ma anche formazione, spirito di squadra e valorizzazione del talento giovanile. Un evento che unisce scuole, famiglie e comunità, contribuendo a promuovere i valori positivi della competizione e della socialità attraverso il linguaggio universale del calcio. Ringrazio gli organizzatori e tutti i ragazzi che parteciperanno al torneo e faccio a tutti un grande in bocca al lupo per la competizione”, prosegue Giorgio Trabucco.

“L’Italia Football Cup, la più grande lega di tornei di calcio a 11 tra istituti superiori in Italia, è in continua evoluzione. L’edizione 2026 della Roma Football Cup sarà ricca di novità e sorprese per rendere il nostro torneo sempre più un punto di riferimento per i giovani romani”, afferma Ludovico Lombardo, Presidente Italian Football Cup.

“La Roma Football Cup è il più grande torneo di calcio a 11 tra le scuole della Capitale ed è l’unico riconosciuto a livello nazionale. È per me un onore far parte di questo team, che nel tempo è diventato una vera famiglia, e contribuire a garantire la qualità, la bellezza e la perfetta riuscita di un torneo che continua a crescere anno dopo anno”, conclude Ernesto Valeri, Roma Football Cup.