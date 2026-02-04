Infantino a Monza per la Coppa Italia: la cena prima di Inter-Torino

Un presidente tra i presidenti. Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, in programma a Monza per la concomitanza con l'apertura delle Olimpiadi Invernali, cena di gala in Brianza per il numero 1 della Fifa, Gianni Infantino , che ha passato una serata in compagnia di alcuni 'colleghi'.

Galliani 'padrone di casa', ma non solo

Infantino è in questi giorni in visita a Milano per l'apertura di Cortina-Milano 2026 e ne ha approfittato per condividere una cena a Monza con il 'padrone di casa' Adriano Galliani, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e quello del Como Mirwan Suwarso. Presente nella tavolata anche Erick Thohir, attualmente presidente della Federcalcio indonesiana.