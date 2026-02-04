Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infantino a Monza per la Coppa Italia: la cena prima di Inter-Torino

Il presidente della Fifa, a Milano per l'inaugurazione di Milano-Cortina, ha passato una serata in Brianza alla vigilia del match tra nerazzurri e granata
1 min
TagsInfantinocoppa italiainter-torino

Un presidente tra i presidenti. Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, in programma a Monza per la concomitanza con l'apertura delle Olimpiadi Invernali, cena di gala in Brianza per il numero 1 della Fifa, Gianni Infantino, che ha passato una serata in compagnia di alcuni 'colleghi'.

Galliani 'padrone di casa', ma non solo

Infantino è in questi giorni in visita a Milano per l'apertura di Cortina-Milano 2026 e ne ha approfittato per condividere una cena a Monza con il 'padrone di casa' Adriano Galliani, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e quello del Como Mirwan Suwarso. Presente nella tavolata anche Erick Thohir, attualmente presidente della Federcalcio indonesiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Inter-TorinoL'accusa di Conte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS