Eziolino Capuano controcorrente: "Il Como di Fabregas ha un certo gioco ma a me..."

"Migliori allenatori in Serie A? I più bravi rimangono Conte , Allegri e c'è chi sta facendo bene in questo momento come Chivu , che però voglio vedere in situazioni diverse, con squadre leggermente inferiori rispetto a quella che ha l’ Inter oggi. Chi è sulla bocca di tutti è Cesc Fabregas ". A parlare è Eziolino Capuano . L'allenatore è intervenuto in onda su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.

Capuano: "Non sono attratto dal palleggio"

Capuano in particolare si è epsresso sul Como: "Ha un certo pragmatismo e giochismo, magari non sono attratto molto da questo palleggio sempre in orizzontale: a me piacciono le squadre che vanno subito in verticale e che sanno difendere. La squadra è forte, la città sul lago è bellissima e dietro c’è una proprietà fortissima. Il gioco è davvero bello da vedere con calciatori importantissimi e questo è dovuto anche ad un grande allenatore come Fabregas". Nonostante ciò, Capuano ha aggiunto: "L’esasperazione del palleggio non mi piace". Un discorso che allarga anche a un altro tecnico, Vincenzo Italiano. "Anche lui come Fabregas esaspera questa qualità del gioco e il palleggio. L’anno scorso ha fatto strabene e quest’anno le aspettative del Bologna, dei bolognesi e della piazza non sono all’altezza dei risultati che la squadra emiliana sta avendo".

Capuano: "Fabregas lavora per sé, non per la squadra"

Capuano, infine, ha voluto dire la sua circa la distinzione tra gli allenatori "risultatisti" e "giochisti": "Nel calcio esiste il risultato, il resto è tutta aria fritta". Quindi, un nuovo commento riguardo Fabregas: "Ci sono allenatori che lavorano per se stessi e altri che lavorano per il risultato e il club che c’è dietro una squadra. lui lavora per se stesso, non per la squadra. C’è un po’ troppa esasperazione con la costruzione dal basso. Il Como è una squadra che mi fa arrabbiare, anche se è molto bella da vedere. In alcuni momenti Fabregas esaspera un po’. Tutte le cose vanno bene, ma l’esasperazione non lo è sempre".