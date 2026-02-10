Il Salento capitale del calcio giovanile: dal 12 al 17 febbraio torna il 22° Trofeo Caroli Hotels Under 14

Si è svolta nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce la conferenza stampa di presentazione del 22° Trofeo Caroli Hotels Under 14 , in programma dal 12 al 17 febbraio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama del calcio giovanile nazionale e internazionale. Un evento che conferma il Salento capitale del calcio giovanile, capace di coniugare sport, educazione e promozione del territorio.

All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il consigliere delegato allo Sport Antonio Tramacere, la presidente regionale UNICEF Giovanna Perrella, la presidente provinciale UNICEF Daniela Savoia, il delegato FIGC Maglie Orazio Colazzo, il delegato CONI Lecce Gigi Renis, il componente della segreteria organizzativa dei Trofei Caroli Hotels Daniele Pisacane, il sindaco di Collepasso Laura Manta e l’assessore allo Sport del Comune di Martano Melania Vitto.

Presenti anche una delegazione dell’U.S. Lecce, con il club manager della Primavera 1 Giovanni De Toma, il caposcout Fabio Piluso e i calciatori della Primavera 1 Cristian Pehlivanov e Luca Dalla Costa, insieme ai rappresentanti del Casarano Calcio: il direttore generale del Settore Giovanile Aldo Montinaro, il responsabile del Settore Giovanile Marco Carrozzo, il direttore organizzativo Giampiero Schiavano e i calciatori della Juniores Luigi Lubes, Fabio Leucci, Mattia Ingrosso, Francesco Amato, Mohamed Fall e Francesco Di Fano.

Nel corso della conferenza, le due società hanno donato alcuni gadget ufficiali, successivamente sorteggiati tra i sindaci dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei comuni presenti – Trepuzzi, Salve, Martano, Collepasso, Carpignano e Lequile – coordinati dalla Provincia di Lecce attraverso Carta Colitta, a testimonianza della forte valenza educativa e sociale del torneo.

«Grazie a UNICEF, alla famiglia Caroli che organizza il Trofeo e al consigliere Antonio Tramacere che porta avanti la delega allo sport in maniera molto attenta – ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino –. Questo Trofeo, patrocinato dalla Provincia di Lecce, ci dà la possibilità di mettere in luce il nostro territorio e di promuovere fuori stagione le bellezze dei nostri luoghi e delle nostre città. Questa Amministrazione vuole mettere al centro lo sport, migliorando e potenziando l’impiantistica sportiva e investendo sui ragazzi e sul mondo dell’associazionismo».

Il torneo

Il grande calcio giovanile torna così ad accendere il Salento con il 22° Trofeo Caroli Hotels Under 14, organizzato dall’ASD Capo di Leuca, manifestazione che anno dopo anno si è affermata come uno dei tornei di riferimento a livello nazionale e internazionale, capace di unire sport, territorio e valori educativi.

I numeri raccontano una manifestazione imponente: 36 squadre, 106 partite, 20 comuni coinvolti, due nazioni rappresentate e circa 1200 presenze complessive tra giovani calciatori, staff tecnici, dirigenti, famiglie e addetti ai lavori. Per sei giorni, il Salento diventa un grande campo da gioco, animato da passione, talento e spirito di squadra.

Le protagoniste in campo

Saranno 36 le squadre partecipanti, suddivise in sei gironi da sei, con la presenza di alcune tra le realtà calcistiche più prestigiose del panorama italiano ed europeo.

Girone A – Juventus, Oxford United, Virtus Francavilla, Boreale, Fucecchio, Virtus Racale

Girone B – Bologna, Pontedera, Grifone Calcio, Giovani Cryos, Etra Barletta, Soccer Dream

Girone C – Lecce, Pisa, Nuova Taras, Levante Azzurro, Monteruscello, Alto Academy

Girone D – Lazio, Fiorentina, Tor Tre Teste, Olympia Bitonto, Polisportiva San Martino, Capo di Leuca

Girone E – Sassuolo, Casarano, Vigor Perconti, Invictus Lam, Pasquale Foggia, Invicta Sauro

Girone F – Torino, Watford, Donatello, Jonia Calcio, Savio Calcio, Nick Bari

I comuni coinvolti

Il torneo interesserà venti comuni del territorio: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Aradeo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Martano, Muro Leccese, Neviano, Leverano, Matino, Nardò, Novoli, Otranto, Parabita, Poggiardo, Racale, Tricase, Melissano, Salve e Alezio, in un vero e proprio abbraccio sportivo che coinvolge l’intero Salento.

Formula e momenti clou

Le prime due classificate di ogni girone, insieme alle quattro migliori terze, accederanno alla fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti di finale, semifinali e finale.

La cerimonia di inaugurazione è in programma giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 18:00, presso il Teatro Italia di Gallipoli.



La finalissima si disputerà martedì 17 febbraio alle ore 17:45 allo Stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli, seguita dalla cerimonia di premiazione.

Organizzazione e sponsor

Il torneo è organizzato dall’ASD Capo di Leuca, guidata dal presidente Mario Caputo, con una macchina organizzativa coordinata da Mario Caputo e Daniele Pisacane, già al lavoro per garantire un’accoglienza impeccabile e un elevato standard organizzativo.

Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è main sponsor della manifestazione e anima di un progetto che da oltre vent’anni intreccia sport, turismo e promozione del territorio.

Il Trofeo Caroli Hotels Under 14 – edizione 2026 rientra tra gli Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale riconosciuti dal Ministro per lo Sport e i Giovani e tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare e allo Sport e nell’ambito di PUGLIA 2026 – Regione Europea dello Sport.

Una storia lunga oltre vent’anni

Nato nella stagione 2001/2002 da un’intuizione di Attilio Caroli Caputo, il torneo ha saputo crescere ed evolversi nel tempo, trasformandosi da evento locale in un appuntamento di caratura nazionale e internazionale.

«Quando tutto è iniziato – ricorda Attilio Caroli Caputo – destagionalizzare il turismo salentino sembrava un’utopia. Oggi il Trofeo è un esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di promozione culturale e territoriale».

Il trofeo

Il prestigioso trofeo assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone: una scultura realizzata in terracotta, cartapesta e pietre locali, che richiama il mare, la tradizione artigianale salentina e l’identità storica della città di Gallipoli.

Sport, turismo e territorio

Il Trofeo Caroli Hotels Under 14 rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un progetto di valorizzazione territoriale che, da oltre vent’anni, coniuga calcio giovanile, accoglienza e promozione del Salento.

Durante i giorni della manifestazione, il territorio accoglie centinaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo loro l’opportunità di conoscere non solo le strutture sportive, ma anche il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico dei comuni coinvolti. Un flusso che contribuisce in maniera significativa alla destagionalizzazione del turismo.

Il torneo diventa così un ponte tra sport e cultura, un’esperienza educativa che promuove valori fondamentali come rispetto, inclusione, fair play e senso di appartenenza, anche grazie alla collaborazione con UNICEF e con i Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze.

Albo d’Oro

2002 Bari – 2003 Juventus – 2004 Juventus – 2005 Inter – 2006 Milan – 2007 Inter – 2009 Milan – 2011 Inter – 2012 Inter – 2013 Milan – 2014 Napoli – 2015 Inter – 2016 Milan – 2017 Tor Tre Teste – 2018 Milan – 2019 Valencia – 2020 Spal – 2021 n.d. – 2022 Torino – 2023 Real Casarea – 2024 Juventus – 2025 Fiorentina