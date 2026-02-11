Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Il colpo di mercato che scatena il web: annunciato Canavaro, l'incredibile coincidenza

È rapidamente diventato virale sui social l'acquisto del Tanjong Pagar United, club che milita nella Premier League di Singapore: tutti i dettagli
1 min
TagsCannavaro

Un colpo di mercato che, stranamente, infiamma il web e i social. La notizia arriva dalla Singapore Premier League, la massima divisione nazionale, un campionato sconosciuto a molti e di cui solitamente non dovrebbe esserci interesse per le sessioni di calciomercato. Questo acquisto, però, porta un nome che ha attirato l'attenzione.

Vabio Canavaro scatena il web: solo una coincidenza?

Il Tanjong Pagar United FC ha annunciato il suo ultimo colpo, ricevendo più attenzione del solito. Questo perché il giocatore in questione è Vabio Canavaro. Nessun errore di battitura, con il giovane classe 2006 che porta un nome estremamente simile a quello di Fabio Cannavaro, ben conosciuto nel territorio asiatico viste le sue esperienze in panchina al GZ Evergrande o su quella della Nazionale cinese. "Nome generazionale", scherzano gli utenti italiani sui social, arrivati in massa sull'account della squadra di Singapore. Alcuni scherzano, parlando di "il nome dei giocatori su Fifa senza licenza", mentre per altri "non può essere una coincidenza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

