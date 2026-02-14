L'assurdo assist di tacco di Cristiano Ronaldo Jr con il Portogallo U16: il gesto fa impazzire tutti

Puro istinto calcistico: Cristiano Ronaldo Jr ha fornito un assist incredibile al suo debutto al Torneo Internazionale dell'Algarve. Un colpo di tacco illuminante, con un difensore e il portiere a contendergli il pallone, che è diventato virale grazie a un video di Marca. Un tocco delizioso che ha spianato la strada al gol.