sabato 14 febbraio 2026
L'assurdo assist di tacco di Cristiano Ronaldo Jr con il Portogallo U16: il gesto fa impazzire tutti

Il figlio d'arte illuminante al suo debutto al Torneo Internazionale dell'Algarve nel match contro i pari età del Giappone
1 min
TagsCristiano Ronaldo jrPortogalloGiappone

Puro istinto calcistico: Cristiano Ronaldo Jr ha fornito un assist incredibile al suo debutto al Torneo Internazionale dell'Algarve. Un colpo di tacco illuminante, con un difensore e il portiere a contendergli il pallone, che è diventato virale grazie a un video di Marca. Un tocco delizioso che ha spianato la strada al gol.

Cristiano Ronaldo Jr, buon sangue non mente

Cristiano Ronaldo Jr, tra i convocati della nazionale Under 16 del Portogallo, ha dato così un saggio della sua straordinaria qualità tecnica contro il Giappone: dentro il gol del 2-0 con una dimostrazione della sua classe innata. Buon sangue non mente. Proprio come suo padre, Ronaldo Jr sta bruciando le tappe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

