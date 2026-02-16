Trofeo Caroli Hotels Under 14 alla Juve, battuta la Lazio in finale

La Juve vince il Trofeo Caroli Hotels Under 14

Sono i biancazzurri a passare in vantaggio con Conti nel primo tempo. Nella ripresa, i bianconeri acciuffano il pari con Marchisio. Si va ai supplementari con i capitolini che tornano avanti con Punzo. La Juve però ribalta tutto nel secondo tempo aggiuntivo prima con Marchisone e poi, all'ultimo respiro, nel recupero, con una prodezza di Miotto. I bianconeri scrivono il proprio nome nell'albo d'oro del torneo per la quarta volta. La Juventus, giunta prima nel proprio girone, aveva eliminato negli ottavi Pasquale Foggia e, a seguire, Grifone Calcio e Fiorentina, detentrice del trofeo. I biancazzurri invece si erano sbarazzati di Sassuolo, Oxford United e Tor Tre Teste in semifinale. Nella finale per il terzo posto, prevale la Fiorentina (3-0) sulla Tor Tre teste. Questi sono tutti i premi: Premio Miglior Calciatore: Bryan Gianni Aramini (Juventus);Premio Capocannoniere: Thomas Bevilacqua (Virtus Francavilla);Premio Miglior Portiere: Leonardo Brigante Torino; Premio Stelle del Torneo (8 premi)):Damiano Luciani (Tor Tre Teste); Iacopo Licciardello (Lazio); Louis Congedo (Savio Calcio); Diego Remorini (Fiorentina); Giuseppe Squillace (Levante Azzurro); Marcello Marchionni (Grifone Calcio); Tomas Boeri (Pisa); Edoardo Mazza (Juventus); Premio miglior centrocampista: Adrian Bajrami (Bologna); Premio miglior difensore: Iacopo Pampinella (Lazio); Premio miglior allenatore: Simone Loria (Juventus); Premio Squadra rivelazione: Tor Tre Teste; Premio speciale genitori: Grifone Calcio; Premio terna arbitrale della finale: Luca Fracasso, Olivier Oussou, Luca Episcopo e Pietro Ferrarese della sezione AIA di Casarano. Sono state ben 36 le squadre partecipanti: Juventus, Oxford United, Virtus Francavilla, Boreale, Fucecchio, Virtus Racale, Bologna, Pontedera, Grifone Calcio, Giovani Cryos, Etra Barletta, Soccer Dream, Lecce, Pisa, Nuova Taras, Levante Azzurro, Monteruscello, Alto Academy, Lazio, Fiorentina, Tor Tre Teste, Olympia Bitonto, Polisportiva San Martino, Capo di Leuca, Sassuolo, Casarano, Vigor Perconti, Invictus Lam, Pasquale Foggia, Invicta Sauro, Torino, Watford, Donatello, Jonia Calcio, Savio Calcio, Nick Bari. ll torneo ha coinvolto venti comuni del territorio: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Aradeo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Martano, Muro Leccese, Neviano, Leverano, Matino, Nardò (Champions Park), Novoli, Otranto, Parabita (Heffort Sport Village), Poggiardo, Racale, Tricase, Melissano, Salve e Alezio, in un vero e proprio abbraccio sportivo che coinvolge l’intero Salento. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Soddisfatti della riuscita della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto turistico, i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo (Presidente dell'Asd Capo di Leuca) e Daniele Pisacane. E' stato rinnovata in questa edizione la sinergia con Unicef e Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze della Provincia di Lecce per un progetto ad ampio respiro ispirato ai valori dello sport e della solidarietà e all'interscambio culturale. Il Trofeo Caroli Hotels Under 14 – edizione 2026 rientra tra gli Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale riconosciuti dal Ministro per lo Sport e i Giovani e tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare e allo Sport e nell’ambito di PUGLIA 2026 – Regione Europea dello Sport.