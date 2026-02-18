Pasculli attacca Chivu: "Non ha il diritto di parlare di Maradona! Nel calcio moderno troppi rigori"

"Settimanalmente, ogni domenica, accade un caso del genere. Dai tempi di Maradona, che fa un gol con la mano e nessuno l'ha criticato": così Christian Chivu nella conferenza stampa prima di Bodo/Glimt-Inter ha provato a giustificare la simulazione di Bastoni nella partita contro la Juve. Una dichiarazione che ha fatto subito discutere per la citazione al Pibe de Oro. Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo con l'Argentina nel 1986 e compagno di stanza proprio di Maradona, è intervenuto su quanto detto dall'allenatore nerazzurro: "Non ha il diritto di parlare del dio del calcio", ha affermato ai microfoni di Radio Tutto Napoli. "Con tutto il rispetto per Chivu, che è stato un grande giocatore e ora sta iniziando la carriera da allenatore, non può nominare Diego Maradona. Quello che ha fatto Diego in quel Mondiale, con la mano, è stata una furbizia del calciatore. Non è come chi si butta a terra, fa finta di niente, guarda l’arbitro e batte le mani a terra. Se Maradona giocasse oggi, prenderebbe 4-5 rigori a partita. Quella è stata una furbizia, come tante nel calcio. Può capitare, è capitato anche a me di buttarmi. Però non c’è paragone".