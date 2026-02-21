Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Matuidi sul razzismo nel calcio: "La situazione sta migliorando, ma continueremo a lottare"

Le parole dell'ex centrocampista francese dopo i recenti casi di abuso razziale sui campi
In occasione delle recenti iniziative promosse dalla FIFA contro il razzismo, Blaise Matuidi - ex centrocampista della Juventus - ha sottolineato i passi avanti compiuti negli ultimi anni nella tutela dei calciatori vittime di abusi.

Le parole di Matuidi

Il francese ha evidenziato come oggi il tema venga affrontato con maggiore fermezza:Prendiamo le cose più seriamente, e soprattutto, le sanzioni vengono applicate immediatamente. Credo che questo sia un elemento importante per il calcio… e in particolare per le nuove generazioni”. Secondo Matuidi, si respira “una nuova era”, in cui i valori di rispetto e unità sono finalmente messi in pratica, pur riconoscendo che “anche se qualche episodio esiste ancora, si può vedere che c’è un progresso”. Infine: "Vorrei ringraziare la FIFA perché ha riconosciuto chiaramente che, grazie a noi sportivi… il mondo può ascoltarci. Credo che sia un riconoscimento molto forte. Saremo più forti insieme. Abbiamo giocato a calcio, ma siamo anche i “volti” di questo sport. Penso quindi che dobbiamo dare l’esempio ed è importante che questo esempio venga utilizzato per proporre nuove idee, aprire confronti e, se necessario, stabilire sanzioni. Sono felice di lavorare ogni giorno su questa iniziativa. Continueremo a lottare ed è bello poterci sostenere a vicenda".

