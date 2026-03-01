Corriere dello Sport.it
Baggio e Davide Ghiotto, che incontro tra campioni e compaesani: spunta anche il like di Totti

Il Divin Codino posta una foto sui social con il campione olimpico nell'inseguimento a squadre a Milano Cortina 2026
1 min
Totti Baggio ghiotto

"Un piacere incontrare il mio compaesano Davide Ghiotto. Complimenti Campione". Con questo messaggio Roberto Baggio ha voluto omaggiare Davide Ghiotto, fresco protagonista alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove ha trascinato l’Italia all’oro nell’inseguimento a squadre nel pattinaggio di velocità e ha portato il Tricolore alla cerimonia di chiusura insieme a Lisa Vittozzi.

Baggio esalta Ghiotto sui social. E spunta anche il like di Totti

I due vicentini, Baggio residente a Valmarana, Ghiotto originario di Altavilla, si sono incontrati e hanno pubblicato uno scatto sui social. "È stato un onore", ha scritto il campione olimpico nelle sue stories, ricevendo anche il like di Francesco Totti al post. Intanto Ghiotto, martedì, sarà ospite al Menti su invito del Lane e assisterà dalla tribuna alla sfida interna della squadra di mister Gallo contro il Trento.

