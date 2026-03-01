Infantino sul caso Vinicius-Prestianni: "Se un giocatore si copre la bocca durante le liti deve essere espulso"
Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in collaborazione con l’IFAB, è intervenuto con fermezza dopo l’episodio denunciato da Vinicius Junior durante la sfida di Champions League tra Real Madrid e Benfica dello scorso 17 febbraio.
Il caso resta complesso da accertare, anche perché il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni si è coperto la bocca con la maglia mentre pronunciava le presunte frasi rivolte all’attaccante brasiliano. Intervistato da Sky News, Infantino è stato chiaro: "Se un giocatore si copre la bocca e dice qualcosa, e questo ha una conseguenza razzista, allora deve essere espulso, ovviamente". E ha aggiunto: "Si deve presumere che abbia detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, altrimenti non avrebbe dovuto coprirsi la bocca".