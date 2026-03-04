Le lacrime di una calciatrice dell'Iran commuovono il mondo: il racconto di una conferenza storica

La guerra torna a incrociare il mondo dello sport. Durante una conferenza stampa in Australia, la calciatrice della nazionale iraniana Sara Didar, 21 anni, ha faticato a trattenere le lacrime parlando della situazione nel suo Paese. La giovane attaccante, visibilmente emozionata davanti ai giornalisti, ha spiegato quanto sia difficile per lei e per le compagne vivere questo momento mentre sono lontane da casa e impegnate nel torneo internazionale. Didar ha raccontato che molte giocatrici della nazionale sono profondamente preoccupate per i propri familiari e per le persone care rimaste in Iran.