mercoledì 4 marzo 2026
Le lacrime di una calciatrice dell'Iran commuovono il mondo: il racconto di una conferenza storica

Durante un incontro con i giornalisti in Australia la giovane attaccante della nazionale iraniana Sara Didar si commuove parlando della situazione nel suo Paese
1 min

La guerra torna a incrociare il mondo dello sport. Durante una conferenza stampa in Australia, la calciatrice della nazionale iraniana Sara Didar, 21 anni, ha faticato a trattenere le lacrime parlando della situazione nel suo Paese. La giovane attaccante, visibilmente emozionata davanti ai giornalisti, ha spiegato quanto sia difficile per lei e per le compagne vivere questo momento mentre sono lontane da casa e impegnate nel torneo internazionale. Didar ha raccontato che molte giocatrici della nazionale sono profondamente preoccupate per i propri familiari e per le persone care rimaste in Iran.

Il silenzio durante l’inno nazionale

Il momento più simbolico è arrivato durante la partita d’esordio della Coppa d’Asia, disputata lunedì al Gold Coast Stadium in Australia contro la Corea del Sud. Quando è stato suonato l’inno nazionale iraniano, le calciatrici sono rimaste in silenzio. Nessuna di loro ha cantato il testo, che si conclude con l’augurio che la Repubblica Islamica possa durare per sempre. Un gesto interpretato come una forma di protesta e come un segnale della forte tensione che le giocatrici stanno vivendo lontano dal proprio Paese.

Tutte le news di Calcio

