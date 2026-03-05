Finalissima in Qatar a rischio per la guerra in Iran, l'annuncio dell'Uefa: "Quando arriverà la decisione definitiva"

Attraverso un comunciato, la UEFA ha fatto il punto sulla situazione della Finalissima tra Spagna e Argentina , in programma venerdì 27 marzo in Qatar , a rischio in seguito allo scoppio della guerra in Iran . Il match è in programma allo stadio di Losail , a poco meno di 20 chilometri da Doha . La sede potrebbe cambiare.

Finalissima, la nota della Uefa: "In corso discussioni con gli organizzatori locali"

Nella note della UEFA si legge: "Siamo consapevoli delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione. Sono in corso discussioni con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire il successo dell’evento. Una decisione definitiva è prevista entro la fine della prossima settimana". Bisognerà, dunque, ancora attendere per conoscere con certezza dove verrà disputata la partita tra i campioni d’Europa e i campioni della Copa América.