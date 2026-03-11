‘ Speak Out! Il calcio racconta ’ è la webserie della FIGC sul valore sociale del calcio . La nona puntata è intitolata ‘Rinascite’ e tratta il tema della denuncia contro un crimine atroce qual è il femminicidio . In particolare, attraverso un dialogo senza filtri tra Roberta Beolchi , presidente dell’Associazione Edela, e l’ex calciatore della Nazionale Andrea Carnevale .

Beolchi e Carnevale sul tema del dolore e il coraggio degli orfani

La puntata si sofferma sul dolore e sul coraggio degli orfani, capaci di rinascere dopo aver vissuto l’esperienza di una violenza in grado di distruggere qualsiasi amore familiare. L’Associazione Edela, che annovera tra i suoi sostenitori anche la FIGC, lavora ogni giorno per offrire supporto concreto e tutela agli orfani di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie. Carnevale, invece, testimonia la propria storia. Dopo l’uccisione della madre per mano del padre, per Carnevale il calcio non ha rappresentato solo una professione, ma la possibilità concreta di farsi carico dei suoi cari e trasformare una tragedia in una missione di amore e responsabilità familiare. I due interventi assieme testimoniano quanto sia vitale non voltarsi mai dall’altra parte e come solo l’educazione all’amore e alla cultura della prevenzione possono evitare che il dolore distrugga il presente e il futuro di intere famiglie.

"Speak out": il progetto della FIGC

"Speak out", il progetto editoriale della FIGC punta sul calcio come un linguaggio universale, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. "Rinascite" è la nona delle dieci puntate del progetto, iniziata il 15 gennaio con Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora. La prossima puntata, invece, in programma il 18 marzo, è intitolata "Oltre il silenzio" e vedrà come protagonisti Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti.