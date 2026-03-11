Olimpiadi, rugby, baseball: lo sport italiano vince, ma nel calcio sprofonda

L'ultima impresa l'ha firmata l'Italia del baseball: al Daikins Stadium di Houston, in Texas, nella World Baseball Classic, per la prima volta ha sconfitto gli Usa (8-6), la cui squadra era interamente composta da giocatori della Major League. Il Wbc è un torneo a inviti, tuttavia, poiché dal 2011 non si disputa una Coppa del Mondo ufficiale, viene considerato un Mondiale a tutti gli effetti. Per la cronaca, non è stata la prima vittoria degli azzurri sugli st