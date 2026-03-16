Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Un arrogante, pensava di essere un fenomeno": l'attacco di Jankto a Di Francesco scatena i social

Continuano a far discutere i video pubblicati su Tik Tok dall'ex centrocampista di Cagliari e Sampdoria: nel mirino, stavolta, l'attuale allenatore del Lecce
4 min
TagsJanktoDi FrancescoSampdoria

Jakub Jankto ancora protagonista sui social. Dopo aver fatto parlare di sé per l'attacco frontale a Davide Nicola e i retroscena relativi ad alcuni ex compagni di squadra, il classe '96 ha messo nel mirino Eusebio Di Francesco, attuale allenatore del Lecce e suo tecnico ai tempi della Sampdoria. Rispondendo alle domande degli utenti, come accaduto nei video diventati virali nei giorni scorsi, il ceco si è lasciato andare a considerazioni ben oltre le righe. 

Jankto attacca Di Francesco su Tik Tok: "Dopo Roma-Barcellona pensava di essere un fenomeno"

Così Jankto sul suo account ufficiale Tik Tok, raccontando la parentesi di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria: "Dopo la semifinale, Roma-Barcellona 3-0, Di Francesco pensava di essere un fenomeno... Complimenti, chapeau, bravissimo ovviamente. All'inizio, i primi giorni, eravamo tutti contenti perché pensavamo fosse arrivato un grande allenatore, sembrava andasse tutto bene. Fino a che non è arrivato il ritiro, dove io ho creato rapporti buoni con tutti. In ritiro, - ha proseguito l'ex centrocampista - c'era un magazziniere che aveva bisogno di un aiuto e chiese una cosa al mister...". Da lì, la risposta che Di Francesco avrebbe dato con "disprezzo totale", secondo Jankto: "Ma vai a prendere il coccolino, mettimi la roba per lavare, stai zitto, anche con il sorriso... E da lì, già... Poi sono arrivate le partite".

Jankto e quella riunione con Di Francesco

Poi, i risultati negativi che non hanno di certo migliorato la situazione, con la Samp a picco e un gruppo squadra che faticava ad entrare in simbiosi con l'allenatore. Una sola vittoria in sette giornate e tensione alle stelle, con Eusebio Di Francesco che, sempre secondo Jankto, non risparmiò all'epoca critiche feroci ai suoi calciatori: "Un allenatore che sembrava fosse impazzito, un arrogante: sette giornate, una vittoria. Dopo le prime tre sconfitte abbiamo fatto una riunione. Ci diceva: ma voi siete scarsi, cosa state facendo? Pensavo che facessimo Europa". E poi ancora. "Parlava con un disprezzo totale... Durante gli allenamenti, quando sei sotto contratto, devi avere rispetto totale, poi quando non hai contratto puoi dire quello che c***o vuoi. E allora - ha concluso Jankto - Di Fra, puoi prendere il coccolino e te ne vai a f******".

I numeri di Di Francesco con la Sampdoria

Appena otto apparizioni sulla panchina della Sampdoria per Eusebio Di Francesco, con una media punti ben al di sotto delle aspettative: appena 0.75 a partita, complici le sei sconfitte incassate e le sole due vittorie conquistate, senza alcun pareggio. 7 gol fatti, a fronte di 17 reti subite. Esonero quasi inevitabile e un rapporto con lo spogliatoio mai realmente costruito, stando ai racconti e ai retroscena di Jakub Jankto, assoluto protagonista sul web negli ultimi giorni. Il video, chiaramente, è già virale.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Jankto, aneddoti su Buffon e Maxi LopezJankto, che bordate a Nicola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS