"Un arrogante, pensava di essere un fenomeno": l'attacco di Jankto a Di Francesco scatena i social

Jakub Jankto ancora protagonista sui social. Dopo aver fatto parlare di sé per l'attacco frontale a Davide Nicola e i retroscena relativi ad alcuni ex compagni di squadra , il classe '96 ha messo nel mirino Eusebio Di Francesco , attuale allenatore del Lecce e suo tecnico ai tempi della Sampdoria . Rispondendo alle domande degli utenti, come accaduto nei video diventati virali nei giorni scorsi, il ceco si è lasciato andare a considerazioni ben oltre le righe.

Jankto attacca Di Francesco su Tik Tok: "Dopo Roma-Barcellona pensava di essere un fenomeno"

Così Jankto sul suo account ufficiale Tik Tok, raccontando la parentesi di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria: "Dopo la semifinale, Roma-Barcellona 3-0, Di Francesco pensava di essere un fenomeno... Complimenti, chapeau, bravissimo ovviamente. All'inizio, i primi giorni, eravamo tutti contenti perché pensavamo fosse arrivato un grande allenatore, sembrava andasse tutto bene. Fino a che non è arrivato il ritiro, dove io ho creato rapporti buoni con tutti. In ritiro, - ha proseguito l'ex centrocampista - c'era un magazziniere che aveva bisogno di un aiuto e chiese una cosa al mister...". Da lì, la risposta che Di Francesco avrebbe dato con "disprezzo totale", secondo Jankto: "Ma vai a prendere il coccolino, mettimi la roba per lavare, stai zitto, anche con il sorriso... E da lì, già... Poi sono arrivate le partite".

Jankto e quella riunione con Di Francesco

Poi, i risultati negativi che non hanno di certo migliorato la situazione, con la Samp a picco e un gruppo squadra che faticava ad entrare in simbiosi con l'allenatore. Una sola vittoria in sette giornate e tensione alle stelle, con Eusebio Di Francesco che, sempre secondo Jankto, non risparmiò all'epoca critiche feroci ai suoi calciatori: "Un allenatore che sembrava fosse impazzito, un arrogante: sette giornate, una vittoria. Dopo le prime tre sconfitte abbiamo fatto una riunione. Ci diceva: ma voi siete scarsi, cosa state facendo? Pensavo che facessimo Europa". E poi ancora. "Parlava con un disprezzo totale... Durante gli allenamenti, quando sei sotto contratto, devi avere rispetto totale, poi quando non hai contratto puoi dire quello che c***o vuoi. E allora - ha concluso Jankto - Di Fra, puoi prendere il coccolino e te ne vai a f******".

I numeri di Di Francesco con la Sampdoria

Appena otto apparizioni sulla panchina della Sampdoria per Eusebio Di Francesco, con una media punti ben al di sotto delle aspettative: appena 0.75 a partita, complici le sei sconfitte incassate e le sole due vittorie conquistate, senza alcun pareggio. 7 gol fatti, a fronte di 17 reti subite. Esonero quasi inevitabile e un rapporto con lo spogliatoio mai realmente costruito, stando ai racconti e ai retroscena di Jakub Jankto, assoluto protagonista sul web negli ultimi giorni. Il video, chiaramente, è già virale.