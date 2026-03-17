Italian Sportrait Awards, Bove e la Boreale premiati per la formazione al Primo Soccorso

Una Menzione Speciale , un altro riconoscimento per la Boreale e per l’impegno di Edoardo Bove all’interno del centro sportivo CasaViola , che sta portando avanti la missione di promuovere la formazione al Primo Soccorso : nel corso della IV edizione dell’ Italian Sportrait Awards è stata conferito alla società il premio speciale, per “l’alto valore sociale e umano del progetto di formazione al Primo Soccorso promosso all’interno della società sportiva, con giornate formative gratuite dedicate al BLSD, alla rianimazione cardiopolmonare, all’utilizzo del defibrillatore e alle tecniche di disostruzione, anche pediatriche”.

Trasformare un vissuto individuale in impegno collettivo

A presenziare l’evento c’erano Leandro Leonardi, il presidente della Boreale, e Giovanni Bove, il papà di Edoardo, che dall’Inghilterra ha inviato il suo personale ringraziamento attraverso un video.



Alla base del progetto di CasaViola c’è l’esperienza personale vissuta dal calciatore, un episodio che ha rafforzato la comprensione di quanto la conoscenza delle manovre di Primo Soccorso possa fare la differenza in situazioni critiche. Da qui la scelta di trasformare un vissuto individuale in un impegno collettivo per promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sulla capacità di intervento.



Per la realizzazione del percorso formativo è stata coinvolta la Fondazione Giorgio Castelli Onlus, che ha messo a disposizione operatori qualificati e competenze specifiche per l’organizzazione di giornate dedicate al BLSD.



Le lezioni, della durata di circa tre ore ciascuna, hanno coinvolto gruppi di ragazzi di diverse fasce d’età della Boreale ASD, il club che si allena e gioca nel centro sportivo di Casa Viola: dai più piccoli ai più grandi, a ciascuno è stato permesso di vivere un’esperienza pratica e partecipativa. Nel complesso, sono state realizzate oltre quaranta ore di formazione che hanno reso sistematica l’esperienza di apprendimento.

Anche Dybala al fianco di Bove

Il progetto ha visto anche la partecipazione di personalità di rilievo, come nel caso della lezione alla quale a dicembre ha preso parte Paulo Dybala presso CasaViola. Il campione argentino, insieme a Bove, ha assistito alle spiegazioni destinate ai ragazzi, partecipando a una manovra su un manichino pediatrico e sottolineando così l’importanza di acquisire competenze dirette in materia di soccorso.



La cerimonia di premiazione e tutti i vincitori

Alla cerimonia di premiazione degli Italian Sportrait Awards hanno preso parte il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo Massimo Sala, il Segretario Generale della Federazione Italiana Tennis Tavolo Giuseppe Marino, insieme ad ex campioni, rappresentanti istituzionali e delegazioni dei Gruppi Sportivi Militari e Civili.



I vincitori delle categorie Italian Sportrait Awards:



* Top Uomini – Jannik Sinner

* Top Donne – Sofia Raffaeli

* Giovani Uomini – Danilo Faso

* Giovani Donne – Tara Dragas

* Rivelazione Uomini – Marco Cicchetti

* Rivelazione Donne – Susanna Cicali

* Team Top Uomini – Team sciabola paralimpica

* Team Top Donne – Nazionale di pallavolo

* Team Mix – Otto di canottaggio

* Il Campione dei ragazzi – Sofia Raffaeli