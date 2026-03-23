Grave lutto per Tudor: è morto il padre Marco. I messaggi di Juve e Lazio

Grave lutto per Igor Tudor . L'attuale allenatore del Tottenham piange la scomparsa del padre Mario , che sarebbe morto proprio durante la partita degli Spurs contro il Nottingham Forest. Tudor infatti aveva preferito non presentarsi davanti alle telecamere, al suo posto aveva parlato il suo assistente Bruno Saltor : "Si tratta di una questione familiare e ovviamente è un momento difficile per lui. Sto solo cercando di offrirgli il miglior supporto possibile".

Tudor piange la scomprsa del padre: i messaggi dal mondo del calcio

Puntualmente sono arrivati i messaggi di vicinanza da parte del mondo del calcio. Il Tottenham sui proprio canali social ha commentato così: "Tutti al Tottenham Hotspur sono profondamente addolorati per la scomparsa del padre di Igor Tudor, Mario. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Igor e alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile". È arrivato anche il tweet della Lazio, sua ex squadra: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la scomparsa del padre". Come i biancocelesti, anche la Juventus: "Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre".