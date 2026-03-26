Dove vedere in tv Brasile-Francia: orario e probabili formazioni dell'amichevole

Oltre alle gare che contano davvero, come quella dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, in cui ci giochiamo la semifinale playoff per sperare ancora nel Mondiale 2026, sono in programma oggi (giovedì 26 marzo) diverse amichevole. Spicca su tutte, certamente, la super sfida tra Brasile e Francia. Ancelotti contro Deschamps, Vinicius contro Mbappé, compagni al Real Madrid: sarà un match tra stelle del calcio. Les Bleus, oltre ai brasiliani, sfideranno, sempre in amichevole, la Colombia domenica 29 marzo, mentre i verdeoro saranno impegnati contro la Croazia: saranno le ultime prove generali prima del Mondiale.