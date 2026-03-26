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giovedì 26 marzo 2026
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Dove vedere in tv Brasile-Francia: orario e probabili formazioni dell'amichevole

Tutti i dettagli sulla super sfida tra la nazionale di Ancelotti e quella di Deschamps
2 min
Tagsbrasile-francia

Oltre alle gare che contano davvero, come quella dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, in cui ci giochiamo la semifinale playoff per sperare ancora nel Mondiale 2026, sono in programma oggi (giovedì 26 marzo) diverse amichevole. Spicca su tutte, certamente, la super sfida tra Brasile e Francia. Ancelotti contro Deschamps, Vinicius contro Mbappé, compagni al Real Madrid: sarà un match tra stelle del calcio. Les Bleus, oltre ai brasiliani, sfideranno, sempre in amichevole, la Colombia domenica 29 marzo, mentre i verdeoro saranno impegnati contro la Croazia: saranno le ultime prove generali prima del Mondiale.

Dove e a che ora vedere Brasile-Francia

Il big match amichevole tra Brasile e Francia andrà in scena al Gillette Stadium di Foxborough (Massachusetts, USA) alle ore 20:45 italiane e non sarà trasmessa in diretta tv in Italia. Puoi seguire qui la partita in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Le probabili formazioni di Brasile-Francia

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Bremer, Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Mateus Cunha, Vinicius; Joao Pedro. Ct: Ancelotti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Kanté; Olise, Dembélé, Doué; Ekitiké. Ct: Deschamps.

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