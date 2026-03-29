Dove vedere Colombia-Francia in tv? SportItalia o Sky, orario
Antipasto di Mondiale. Negli Stati Uniti è il giorno dell'amichevole di lusso tra Colombia e Francia. Cafeteros contro Bleus, una sfida dal grande fascino tra due delle nazionali già qualificate alla prossima edizione della competizione iridata. Sarà l'occasione per rodare i sincronismi e il grado di intesa tra gli interpreti dopo altre due partite contro: Colombia-Croazia 1-2 e Brasile-Francia 1-2.
Colombia-Francia, l'orario
L'amichevole tra Colombia di Lucumí e la Francia andrà in scena oggi, domenica 29 marzo, alle ore 21 al Northwest Stadium di Landover (Stati Uniti). Un'occasione importante per entrambe le nazionali per mettersi alla prova in vista dei prossimi Mondiali in programma tra Usa, Canada e Messico.
Dove vedere Colombia-Francia in diretta tv
Colombia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su SportItalia: appuntamento sul canale 60 del digitale terrestre per un'amichevole di lusso.
Dove vedere Colombia-Francia in streaming
Servizio streaming attivo solo su SportItalia collegandosi al sito internet Sportitalia.it. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita di Colombia-Francia su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Lorenzo e Deschamps
COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. Ct. Lorenzo.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Kanté; Olise, Dembelé, Doué; Ekitike. Ct. Deschamps.
Antipasto di Mondiale. Negli Stati Uniti è il giorno dell'amichevole di lusso tra Colombia e Francia. Cafeteros contro Bleus, una sfida dal grande fascino tra due delle nazionali già qualificate alla prossima edizione della competizione iridata. Sarà l'occasione per rodare i sincronismi e il grado di intesa tra gli interpreti dopo altre due partite contro: Colombia-Croazia 1-2 e Brasile-Francia 1-2.
Colombia-Francia, l'orario
L'amichevole tra Colombia di Lucumí e la Francia andrà in scena oggi, domenica 29 marzo, alle ore 21 al Northwest Stadium di Landover (Stati Uniti). Un'occasione importante per entrambe le nazionali per mettersi alla prova in vista dei prossimi Mondiali in programma tra Usa, Canada e Messico.