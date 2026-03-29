Dove vedere Colombia-Francia in tv? SportItalia o Sky, orario

Antipasto di Mondiale. Negli Stati Uniti è il giorno dell'amichevole di lusso tra Colombia e Francia. Cafeteros contro Bleus, una sfida dal grande fascino tra due delle nazionali già qualificate alla prossima edizione della competizione iridata. Sarà l'occasione per rodare i sincronismi e il grado di intesa tra gli interpreti dopo altre due partite contro: Colombia-Croazia 1-2 e Brasile-Francia 1-2.