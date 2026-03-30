Montella, è tensione totale: “È anti Besiktas, perché non convoca i migliori?”. E c’è il caso Killcsoy

A un passo dal sogno mondiale, la Turchia di Vincenzo Montella vive giorni tesi. Mentre la nazionale si prepara allo spareggio contro il Kosovo, l’ambiente è spaccato tra il sostegno totale dei numeri e il veleno delle polemiche locali. Al centro del mirino c’è il presunto rapporto mai decollato con il Besiktas, rinfocolato dal "caso" Kilicsoy. L’attaccante, oggi talento del Cagliari, è diventato il simbolo della discordia: la sua esclusione dai titolari nella semifinale contro la Romania e il continuo rimpallo con l'Under 21 hanno spinto alcuni critici a bollare il tecnico italiano come "anti-Besiktaş", accusandolo di ignorare i migliori talenti cresciuti nel club bianconero.