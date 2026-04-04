Renzi attacca Lotito: "I tifosi sanno cosa hai fatto, sei uno dei simboli del fallimento del sistema del calcio"

Il disastro della Nazionale lascia strascichi pesanti, tra polemiche e critiche . Una situazione estremamente complessa che ha portato a numerosi botta e risposta tra le varie parti coinvolte, anche nel quadro politico. In questo contesto si inserisce il durissimo attacco di Matteo Renzi , ex presidente del Consiglio e leader del partito Italia Viva, a Claudio Lotito , presidente della Lazio e senatore fra le fila di Forza Italia. "Non è la prima volta che utilizza il mio nome per ottenere visibilità - la prima risposta del patron biancoceleste dopo le parole di Renzi -. È un peccato vederlo ridotto a rincorrere la peggiore demagogia utilizzando mistificazione e strumentalizzazione per avere visibilità attraverso la mia persona".

Renzi risponde Lotito: "Sei uno dei simboli del fallimento del calcio"

Dichiarazioni che hanno portato Renzi ad un nuovo attacco, stavolta via social, postando una foto eloquente: un collage di immagini mentre Lotito dorme in Senato, scene che da sempre hanno fatto il giro del web scatenando critiche. "Ieri ho fatto alcune proposte in TV per rilanciare il calcio italiano - si apre il post dell'ex presidente del consiglio -. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del calcio di questo Paese".

Renzi pubblica Lotito mentre dorme: "Questa è la classe dirigente della maggioranza..."

Renzi poi conclude citando la foto pubblicata: "Il senatore di Forza Italia ha poi detto che io uso lui per avere visibilità visto che in Italia non mi conosce nessuno. E mi ha detto che dovrei imparare da lui a fare il senatore. È tutto bellissimo, amici. I tifosi sanno bene che cosa ha fatto Lotito nel calcio in questi anni. Non tutti i cittadini italiani, però, sanno cosa fa Lotito tutti i giorni in Senato. Agevolo documentazione fotografica. Questa è la classe dirigente che vorrebbe darmi lezioni, e passi. Ma questa è soprattutto la classe dirigente della maggioranza che governa l’Italia nel pieno della crisi. Buona Notte!".