La rivelazione di Bove: “Chi è stato il primo a chiamarmi dopo il malore”

Edoardo Bove si è raccontato con grande sincerità, ripercorrendo il momento più drammatico della sua vita e il percorso interiore che ne è seguito. Oggi il centrocampista del Watford guarda a quel passato con occhi diversi, trasformando il dolore in consapevolezza. Parlando al Daily Mail dell’arresto cardiaco, il suo racconto è diretto, senza filtri: «Ho cominciato una nuova vita. Non rimpiango niente perché tutto quello che mi è accaduto mi ha reso più forte. L’ultima cosa che ricordo è quando sono caduto a terra. Mi svegliai in ospedale senza sapere cosa fosse successo, pensavo di essere stato coinvolto in un incidente d’auto. Prima di tutto ciò mi sentivo come un supereroe. Poi il buio e le parole dei medici che pesavano come macigni: mi dissero che non avrei più giocato a calcio. Ogni tanto pensavo: ‘Cosa farò adesso?’. Sono stati giorni davvero difficili, dove ogni cosa sembrava andare per il verso sbagliato».