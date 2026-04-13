Tragedia in Ghana: muore un calciatore 20 anni durante una rapina al pullman della squadra

L’episodio è avvenuto mentre il club stava facendo ritorno da una partita di Ghana Premier League disputata contro il Samartex. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di malviventi ha attaccato il mezzo aprendo il fuoco: uno dei colpi ha raggiunto il giovane calciatore, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Frimpong risulterebbe essere l’unica vittima dell’assalto.

Perdita gravissima per il calcio ghanese

La notizia ha profondamente scosso l’intero movimento calcistico del Paese. La Federazione calcistica del Ghana ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, manifestando “profondo shock e immenso dolore” per la scomparsa del giovane atleta. Nel messaggio, la Federazione ha voluto rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia del giocatore, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza del Berekum Chelsea, sottolineando come la morte di Frimpong rappresenti una perdita gravissima non solo per il club, ma per tutto il calcio ghanese. Il giovane, infatti, era considerato un talento promettente, apprezzato per la sua dedizione e per la passione che metteva in campo.