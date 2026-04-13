Capello promuove Malagò: "Ha esperienza per fare il presidente Figc nel migliore dei modi". E su Fabregas...
"Per me Malagò ha l'esperienza, dopo aver guidato il CONI per molti anni, per fare il presidente Figc nel migliore dei modi". Così Fabio Capello si è di fatto dichiarato favorevole alla decisione di diciotto dei venti club di Serie A che, nella giornata di oggi, ha indicato l'ex presidente del CONI come il loro candidato per diventare il successore di Gravina.
Capello premia Malagò
Fabio Capello, uno degli allenatori italiani più vincenti di sempre, che in carriera vanta esperienze alla guida del Milan, della Roma, del Real Madrid e della nazionale inglese, tra le varie, ha approvato la decisione da parte della Lega Serie A di indicare Giovanni Malagò come possibile candidato alla presidenza della FIGC. Lo ha fatto a margine del premio Bearzot, organizzato da US Acli.
"Fabregas? Ha portato qualcosa di nuovo"
A essere insignito del premio Bearzot è stato Cesc Fabregas. Sul tecnico del Como Capello ha speso parole di elogio: "In tre anni ha fatto delle cose molto belle, ha portato qualcosa di nuovo anche nel calcio italiano salendo dalla B alla A. Merita un riconoscimento importante come il premio Bearzot. Mi piace perché il suo possesso palla è veloce e in verticale".
Mentre, sulla possibilità dei lombardi di andare in Champions League: "Se hanno la stoffa? Fabregas sicuramente ce l'ha. È giovane ed ha portato qualcosa di nuovo in Italia. Con l'Inter è stata una partita molto bella, ha dimostrato crescita di squadra e anche da parte sua"