Capello promuove Malagò: "Ha esperienza per fare il presidente Figc nel migliore dei modi". E su Fabregas...

" Per me Malagò ha l'esperienza , dopo aver guidato il CONI per molti anni, per fare il presidente Figc nel migliore dei modi". Così Fabio Capello si è di fatto dichiarato favorevole alla decisione di diciotto dei venti club di Serie A che, nella giornata di oggi, ha indicato l'ex presidente del CONI come il loro candidato per diventare il successore di Gravina .

Capello premia Malagò

Fabio Capello, uno degli allenatori italiani più vincenti di sempre, che in carriera vanta esperienze alla guida del Milan, della Roma, del Real Madrid e della nazionale inglese, tra le varie, ha approvato la decisione da parte della Lega Serie A di indicare Giovanni Malagò come possibile candidato alla presidenza della FIGC. Lo ha fatto a margine del premio Bearzot, organizzato da US Acli.

"Fabregas? Ha portato qualcosa di nuovo"

A essere insignito del premio Bearzot è stato Cesc Fabregas. Sul tecnico del Como Capello ha speso parole di elogio: "In tre anni ha fatto delle cose molto belle, ha portato qualcosa di nuovo anche nel calcio italiano salendo dalla B alla A. Merita un riconoscimento importante come il premio Bearzot. Mi piace perché il suo possesso palla è veloce e in verticale".

Mentre, sulla possibilità dei lombardi di andare in Champions League: "Se hanno la stoffa? Fabregas sicuramente ce l'ha. È giovane ed ha portato qualcosa di nuovo in Italia. Con l'Inter è stata una partita molto bella, ha dimostrato crescita di squadra e anche da parte sua"