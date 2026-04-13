Lotito sicuro: "Serve un commissario per ristrutturare il calcio italiano"

ROMA - La Serie A ha scelto Gianni Malagò come proprio candidato per le elezioni della Figc in programma il prossimo 22 giugno ma non c'è stata l'unanimità sul nome dell'ex presidente del Coni: 18 i club che hanno firmato la sua candidatura nell'assemblea della Lega calcio Serie A andata in scena oggi (13 aprile), Verona e Lazio quelle che non l'hanno appoggiata .

Lotito sicuro: "Figc? Serve un commissario"

E proprio all'uscita dall'assemblea odierna ha parlato Claudio Lotito, presidente della Lazio: "Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. Non è il nome, il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona, va ristrutturata - ha ribadito Lotito -. C'è una legge istitutiva che è la 91 del 1981, 45 anni fa. Fin quando c'è quella legge, il sistema va ridisegnato tutto. Ci vuole la nomina di un commissario".

La scelta della Serie A: candidato Malagò

Indicando la figura di Malagò la Serie A (che complessivamente vale il 18% dei votanti) si è mossa prima delle altre componenti del consiglio federale, che possono a loro volta indicare un proprio candidato alla poltrona lasciata libera dal dimissionario presidente Gabriele Gravina. C'è tempo fino al 13 maggio (data ultima per le candidature in vista delle elezioni del 22 giugno), mentre si attende di capire la posizione della LND (il cui peso elettivo è del 34%) che è guidata da un altro possibile candidato come Giancarlo Abete, già numero uno della Figc dal 2007 al 2014.