Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lotito sicuro: "Serve un commissario per ristrutturare il calcio italiano"

Il presidente della Lazio ha parlato a margine dell'assemblea della Lega di Serie A in cui la maggioranza dei club ha appoggiato la candidatura di Malagò per la Figc
3 min
TagsLotitomalagòfigc

ROMA - La Serie A ha scelto Gianni Malagò come proprio candidato per le elezioni della Figc in programma il prossimo 22 giugno ma non c'è stata l'unanimità sul nome dell'ex presidente del Coni: 18 i club che hanno firmato la sua candidatura nell'assemblea della Lega calcio Serie A andata in scena oggi (13 aprile), Verona e Lazio quelle che non l'hanno appoggiata.

 

 

Lotito sicuro: "Figc? Serve un commissario"

E proprio all'uscita dall'assemblea odierna ha parlato Claudio Lotito, presidente della Lazio: "Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. Non è il nome, il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona, va ristrutturata - ha ribadito Lotito -. C'è una legge istitutiva che è la 91 del 1981, 45 anni fa. Fin quando c'è quella legge, il sistema va ridisegnato tutto. Ci vuole la nomina di un commissario".

 

 

La scelta della Serie A: candidato Malagò

Indicando la figura di Malagò la Serie A (che complessivamente vale il 18% dei votanti) si è mossa prima delle altre componenti del consiglio federale, che possono a loro volta indicare un proprio candidato alla poltrona lasciata libera dal dimissionario presidente Gabriele Gravina. C'è tempo fino al 13 maggio (data ultima per le candidature in vista delle elezioni del 22 giugno), mentre si attende di capire la posizione della LND (il cui peso elettivo è del 34%) che è guidata da un altro possibile candidato come Giancarlo Abete, già numero uno della Figc dal 2007 al 2014.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Figc, la Serie A sceglie MalagòMalagò e il nodo Lotito

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS