La Spagna piange Maria, la piccola calciatrice mascotte della Nazionale morta di cancro. Morata: "Ci rivedremo, piccola..." 

Una notizia terribile ha colpito la Spagna. Maria Carmano, una bambina tifosa dell’Atletico Madrid, affetta da un sarcoma di Ewing (da quando aveva 7 anni), è morta dopo una lunga lotta contro la malattia. La storia di Maria ha destato interesse e attenzione nel mondo del calcio. La bambina, tra l'altro, è diventata nel corso degli anni la mascotte della nazionale spagnola, tanto da essere coinvolta nei festeggiamenti nel pieno centro di Madrid, a Cibeles, per celebrare la vittoria a Euro 2024. Uno dei momento più emozionanti ha visto come protagonisti proprio Alvaro Morata e Maria.