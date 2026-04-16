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La Spagna piange Maria, la piccola calciatrice mascotte della Nazionale morta di cancro. Morata: "Ci rivedremo, piccola..." 

La Spagna piange Maria, la piccola calciatrice mascotte della Nazionale morta di cancro. Morata: "Ci rivedremo, piccola..." 

L'attaccante del Como scrive un messaggio speciale dopo la scomparsa della ragazza: tutti i dettagli
2 min
TagsMorataMariaSpagna

Una notizia terribile ha colpito la Spagna. Maria Carmano, una bambina tifosa dell’Atletico Madrid, affetta da un sarcoma di Ewing (da quando aveva 7 anni), è morta dopo una lunga lotta contro la malattia.  La storia di Maria ha destato interesse e attenzione nel mondo del calcio. La bambina, tra l'altro, è diventata nel corso degli anni la mascotte della nazionale spagnola, tanto da essere coinvolta nei festeggiamenti nel pieno centro di Madrid, a Cibeles, per celebrare la vittoria a Euro 2024. Uno dei momento più emozionanti ha visto come protagonisti proprio Alvaro Morata e Maria. 

Il toccante messaggio di Morata per Maria  

L'attaccante del Como di Fabregas ha scritto un messaggio sui social per ricordarla: "Quante cose ci hai insegnato, Maria. Sempre a lottare, sempre con difficoltà, ma sempre con quel bel sorriso. Grazie a te ho imparato molto. Grazie Gonzalo Caballero per esserti messo sulla mia strada. E ai tuoi meravigliosi genitori e Lucia per come hanno affrontato tutto con il tuo stesso sorriso. Riposa in pace piccola, un giorno ci rivedremo".

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