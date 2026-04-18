La pazzesca idea di Paolo Sorrentino, "vuole girare un film su un ex allenatore del Napoli"
Paolo Sorrentino non ha mai nascosto la sua grandissima passione per il calcio. Tifosissimo del Napoli fin da piccolo, il regista ha spesso intrecciato lo sport che ama con i suoi film. Non a caso il suo esordio alla regia nel 2001 con "L'uomo in più" è ispirato in parte alla storia della leggenda della Roma Agostino Di Bartolomei. Molto più evidente il riferimento al calcio nel film "È stata la mano di Dio", con il quale è entrato nella short list del Premio Oscar, vinto anni prima, nel 2014, con "La Grande Bellezza". Il film, ambientato nella "sua" Napoli, è il suo più autobiografico, intreccia la sua storia con quella dell'arrivo di Maradona nel club. Ora sembrerebbe pronto a portare di nuovo il calcio nella sua arte.
"Sorrentino regista di un film su Carlo Ancelotti"
L'indiscrezione clamorosa, che arriva dal portale Calcio e Finanza, vorrebbe Paolo Sorrentino alla regia di un film su Carlo Ancelotti. L'ex allenatore del Napoli e Real Madrid potrebbe essere il protagonista del prossimo film del regista napoletano. Stando alla ricostruzione, un pool di investitori starebbe finalizzando l’operazione e il via libera potrebbe arrivare a breve. Non è ancora chiaro di quale parte della vita tratterà il film, e scegliere è ancora più difficile data la carriera enorme di Ancelotti, sia da giocatore che da allenatore, riscrivendo la storia del calcio.
Da Andreotti e Berlusconi al possibile film su Ancelotti
Sorrentino è arrivato in sala per due anni consecutive dopo un periodo di pausa di tre anni: nel 2024 con "Parthenope" e nel 2025 con "La Grazia", insieme a uno dei suoi attori più fidati, Toni Servillo. Se dovesse andare in porto il film sulla vita di Carlo Ancelotti, non sarebbe a prima volta che Sorrentino facesse una sorta di biopic. Infatti è già successo due volte: nel 2008 con "Il Divo", uno dei suoi migliori film dove racconta la storia di Giulio Andreotti, e nel 2018 con Loro, dove racconta la vita di Silvio Berlusconi. Ancelotti sarebbe il primo personaggio reale fuori dalla politica raccontato da Sorentino.