Trentasei squadre, oltre 1000 presenze tra calciatori, staff, genitori e addetti ai lavori: si svolgerà dal 22 al 26 aprile l'XI Trofeo Caroli Hotels Under 11, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Pulcini 3° anno in programma nel Salento. Si giocherà sui seguenti campi: Stadio "Antonio Bianco" Gallipoli, Heffort Sport Village Parabita e Champions Park Nardò, Campi Comunali di Melissano, Andrano, Aradeo e Alezio. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Mario Caputo e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo.