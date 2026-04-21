Dal 22 al 26 aprile l'XI Trofeo Caroli Hotels Under 11, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Pulcini 3° anno in programma nel Salento
Trentasei squadre, oltre 1000 presenze tra calciatori, staff, genitori e addetti ai lavori: si svolgerà dal 22 al 26 aprile l'XI Trofeo Caroli Hotels Under 11, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Pulcini 3° anno in programma nel Salento. Si giocherà sui seguenti campi: Stadio "Antonio Bianco" Gallipoli, Heffort Sport Village Parabita e Champions Park Nardò, Campi Comunali di Melissano, Andrano, Aradeo e Alezio. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Mario Caputo e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo.
Queste le 36 squadre partecipanti suddivise in 6 gironi:
GIRONE A – Juventus, Emanuele Troise, Romulea, Cedas Avio, Taurisano, Squinzano
GIRONE B – Como, Genoa, Grifone Calcio, Monospolis, Soccer Dream, Virtus Racale
GIRONE C – Bologna, Virtus Francavilla, Alessandro Rosina, Diavoli Rossi, Gioventù Muro, Capo di Leuca
GIRONE D – Lecce, Bristol Rovers, Etra Barletta, Acr Football Club, Polisportiva San Martino, Alixias
GIRONE E - Torino, Casarano, Levante Azzurro, Marino Academy, Eur Dabliu, Football Taviano
GIRONE F – Sassuolo, Pescara, Club Olimpico, Di Cagno Abbrescia, Atletico Melpignano, Virtus Erchie
Al termine della fase a girone, le prime tre di ciascun girone si qualificheranno ai triangolari GOLD di quarto di finale. Sabato mattina sono previsti triangolari di semifinale di finale e nel pomeriggio, a partire dalle 15, allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli, si disputeranno i trangolari di finale Gold e Silver, cui seguirà la cerimonia di premiazione. La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 22 alle ore 18:00 circa presso Ecoresort Le Sirene Caroli Hotels di Gallipoli. Importante la ricaduta sul territorio in termini di promozione turistica in considerazione della folta presenza di genitori e osservatori.
Albo d’oro: 2013 – Sant’Aniello Gragnano / 2015 – Bari / 2016 – Inter / 2017 – Bari / 2018 – Real Casarea - 2019 Taras Taranto - 2022 Virtus Francavilla - 2023 Lecce - 2024 Lecce - 2025 Lecce