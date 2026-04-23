"I have a dream, to be n.9": il programma di formazione dedicato a Gianluca Vialli

1. Premessa: Cambiamento di rotta necessario

Negli ultimi anni, la formazione nel calcio giovanile ha preso una direzione sempre piu tecnica e schematica, spesso seguendo linee guida federali che riducono la liberta individuale del giocatore. Questo ha portato a un impoverimento del talento creativo e alla perdita di figure come il classico numero 10 o la prima punta d' area.

2. Il principio fondante: lindividuo prima del sistema

La crescita calcistica deve partire dalla persona, dal carattere del bambino, non da esercizi prestabiliti. L'aspetto tecnico è conseguenza diretta della formazione caratteriale: un bambino libero di esprimersi prende decisioni, sviluppa visione di gioco e solo successivamente impara come eseguire ciò che ha immaginato.

3. Il problema attuale

Oggi si privilegia il gesto tecnico in situazioni artificiali e predefinite. Gli esercizi programmati non allenano il pensiero, non stimolano la visione, non educano alla scelta. Allenatori e federazione parlano di individualità ma la intaccano costantemente con schemi rigidi e metodologie collettive che schiacciano la creatività.

4. Il fraintendimento comune

Molti credono che lavorare sull'individualità significhi allenare un gesto tecnico isolato. In realtà, individualità significa:

Vedere prima (visione di gioco)

Pensare cosa fare (scelta)

Avere la tecnica per farlo (esecuzione)

5. La proposta: tornare alla strada

Occorre ricostruire un modello formativo che assomigli al calcio giocato in strada: Tanta libertà, poche indicazioni, molti giochi, ripetizione di situazioni reali, nessuno schema forzato. Questo sviluppa: Talento autentico, Capacità decisionali, Spirito competitivo e creativo

Passione 6. Il metodo in pratica: Esempio di progressione

Fase 1: Dai il pallone a un bambino e chiedigli di andare in porta e segnare. Nessuna indicazione, nessun vincolo. Scoprirai come pensa e come agisce.

Fase 2: Aggiungi un portiere. Il bambino deve trovare una soluzione per segnare. Sviluppa la visione, la decisione, l'istinto.

Fase 3 e oltre: Introduci gradualmente difficoltà e avversari, ma senza togliere libertà. Le situazioni devono essere realistiche, ma non rigide. Il bambino deve sempre poter scegliere. Conclusione: un nuovo allenatore per un nuovo calcio deve avere CONOSCENZA DEVE SAPERE DI CALCIO!!! Chi allena oggi deve essere più un facilitatore che un esecutore di programmi. Serve una nuova generazione di allenatori capaci di: Ascoltare i bambini, lasciarli sbagliare, valorizzare la loro visione, costruire una tecnica a partire dalla creatività.

FASE 2 CARATTERE ,MENTALITA' RICONQUISTA

1. Principio Fondante

Dopo aver costruito nella Fase 1 la visione, la creatività e l'abilità, nella Fase 2 si lavora sulla mentalità: il desiderio di riconquistare la palla. Questa fase si basa su un'idea antica ma potentissima: il bambino non ragiona in funzione della squadra, ma in funzione del pallone, sviluppando così: Spirito combattivo, prontezza, capacità di accorciare lo spazio, iniziativa personale, coraggio

2. Obiettivi Educativi

Carattere: determinazione a non arrendersi, a riconquistare e ad alimentare l'entusiasmo del fare goal!

Reattività mentale: leggere la situazione e reagire subito

Aggressività positiva: andare sul pallone con decisione

Velocità di pensiero: capire dove e come intervenire

Transizione rapida: riconquista attacco immediato

3. Situazioni tipo da ricreare (modello strada) quando Il bambino perde la palla e deve subito cercare di recuperarla 1 contro 1 continuo: chi conquista attacca, chi perde difende subito.

4. Perché è fondamentale

Questa fase sviluppa l'anima competitiva del bambino( coraggio- entusiasmo - Sicurezza). Allena la concentrazione costante, la voglia di non subire. Il calcio moderno ha bisogno di giocatori attivi mentalmente. Si formano abitudini comportamentali che durano nel tempo e lo si ritrova anche nella vita in generale.

5. Conclusione

La Fase 2 è un ponte tra il talento creativo e la mentalità vincente. Se nella Fase 1 il bambino si esprime, nella Fase 2 impara a non arrendersi, a non subire, a lottare per dominare il gioco. Si torna al calcio dei cortili: duelli, palloni da rincorrere, orgoglio personale, e voglia di fare gol subito.

Conclusioni

LA METODOLOGIA FORMATIVA

Nessun materiale cartaceo o manuale

Formazione personale e frontale, direttamente sul campo

Coinvolgimento diretto degli allenatori in situazioni reali di gioco

Sviluppo della consapevolezza che il bambino deve pensare e agire in autonomia

La metodologia si basa su un paradosso: un programma strutturato per allenare la libertà

LA MISSIONE

Formare allenatori capaci di:

Lasciare spazio allindividualità

Coltivare talento, visione e iniziativa

Uscire dai limiti delle direttive schematiche e ripetitive

Riaccendere nel bambino il piacere puro del gioco e una mentalità vincente