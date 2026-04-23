Onorato fiducioso per il nuovo Campo Testaccio: "Salvata la palestra, sarà centro multidisciplinare"

ROMA - Scatto in avanti per la riqualificazione e la riapertura di Campo Testaccio , il mitico impianto dove la Roma ha giocato dal 1929 al 1940, la cui area è nel totale abbandono 18 anni: "Con l’approvazione di oggi della delibera in Assemblea Capitolina, si chiude ufficialmente l’iter necessario ad acquisire a patrimonio pubblico i locali dell’ex palestra adiacenti all'impianto di Campo Testaccio che erano abusivi. Finalmente abbiamo sbloccato una situazione ferma da troppi anni e ringrazio tutti i colleghi per il lavoro", spiega Alessandro Onorato , assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.

Il progetto spiegato da Onorato

"Questo passaggio è decisivo, era molto atteso, perché gli spazi della palestra invece che essere abbattuti potranno essere inseriti in un progetto più ampio di riqualificazione dell'intero centro sportivo, che ha un’enorme valenza sportiva, sociale e storica - continua Onorato - la presenza della struttura coperta potrà così diventare un luogo multidisciplinare dove fare attività durante tutto l'anno e garantire una maggiore sostenibilità economica al prossimo gestore". Campo Testaccio era già stato ristrutturato e riaperto nel 2000, per poi però essere nuovamente abbandonato nel 2008.