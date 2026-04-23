SFS 26 torna a Torino: il Social Football Summit il 10 e 11 novembre all'Allianz Stadium

Il Social Football Summit (SFS) annuncia l’edizione 2026, in programma il 10 e 11 novembre all’Allianz Stadium di Torino, confermandosi come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla Football Industry e un hub internazionale sempre più centrale nel panorama globale del calcio. Nel corso degli anni, SFS si è affermato come piattaforma di riferimento capace di attrarre un numero crescente di club, istituzioni e realtà internazionali, consolidando il proprio ruolo come luogo di incontro tra sport, business e innovazione. Sempre più aziende scelgono di partecipare al Summit per entrare in contatto diretto con l’ecosistema della Football Industry. In particolare, numerose realtà del mondo tech e dell’innovazione accompagnano da anni la crescita dell’evento, riconoscendolo come un punto di riferimento nel settore calcio a livello internazionale. Due giornate di confronto, networking e formazione che riuniranno dirigenti, istituzioni, club, aziende e professionisti per analizzare le principali trasformazioni del calcio globale, tra innovazione tecnologica, sostenibilità, nuovi modelli di business e fan engagement. Per l’ottavo anno consecutivo, la Lega Calcio Serie A sarà Global Partner dell’evento , rafforzando una collaborazione strategica che negli anni ha contribuito alla crescita e al posizionamento internazionale del Summit.

Un evento in crescita continua

L’edizione 2025, sempre ospitata all’Allianz Stadium, ha registrato numeri record, confermando la crescita del Summit: oltre 3.500 partecipanti, 80 panel e 7 palchi attivi, più di 180 speaker internazionali, oltre 3 milioni di visualizzazioni sui canali social, presenza di club, leghe e aziende da tutto il mondo. Un patrimonio di contenuti, relazioni e visioni che ha contribuito a consolidare SFS come punto di riferimento per l’intero ecosistema della Football Industry.

“SFS si conferma come una piattaforma autorevole e riconosciuta a livello internazionale per il confronto e lo sviluppo della Football Industry, capace di riunire stakeholder, istituzioni e aziende leader per favorire un dialogo strutturato sulle principali trasformazioni del settore. L’edizione ospitata presso l’Allianz Stadium di Torino contribuisce ulteriormente a rafforzarne il posizionamento e il prestigio” ha dichiarato Gianfilippo Valentini, CEO e Founder di SFS. “In questa cornice, la partnership consolidata con la Lega Calcio Serie A, insieme al coinvolgimento di primari player globali e al crescente numero di aziende che manifestano interesse per l’evento, sanciscono il ruolo del Summit quale punto di riferimento imprescindibile per l’intero ecosistema dell’industria calcistica”.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di SFS in qualità di Global Partner per l’ottavo anno consecutivo” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. “In questi anni abbiamo condiviso un percorso di crescita straordinario, stiamo accompagnando questo evento nella sua evoluzione per individuare e raccontare i nuovi trend e le trasformazioni che stanno ridefinendo la Football Industry. La prossima edizione sarà ancora una volta un punto di incontro unico, un crocevia di idee dove i maggiori protagonisti del calcio italiano e internazionale si riuniranno per immaginare insieme il futuro del nostro sport. Un futuro capace di tenere insieme emozione ed innovazione, con l'obiettivo di offrire a centinaia di milioni di tifosi della Serie A in tutto il mondo uno spettacolo sempre più coinvolgente”.

Focus SFS 26: innovazione, sostenibilità e business

L’edizione 2026 si concentrerà sui principali driver di trasformazione del calcio:

-tecnologia, intelligenza artificiale e data economy;

-infrastrutture e stadi del futuro;

-sostenibilità e responsabilità sociale;

-nuovi modelli di business e governance;

-fan engagement e contenuti digitali;

-turismo sportivo;

-health e benessere sportivo.

Accanto ai panel e agli interventi, un ruolo centrale sarà ricoperto dai working group tematici, momenti di lavoro e confronto tra esperti, dirigenti e aziende, dedicati allo sviluppo di proposte concrete su temi chiave come:

-intelligenza artificiale e innovazione tecnologica;

-sostenibilità e responsabilità sociale;

-infrastrutture sportive e stadi del futuro.

La galassia SFS al centro del football business: innovazione, premi e visione internazionale

Il Social Football Summit si conferma sempre più come una piattaforma articolata, che va oltre l’evento principale grazie a una serie di iniziative complementari.

SFS ExtraTime

Il programma di innovazione applicata al calcio e alla sport industry, promosso da Social Media Soccer e Theorema Srl SB, rappresenta uno dei pilastri del Summit.

Il progetto si articola in più fasi:

-Innovation Tour, un ciclo di incontri nelle principali università italiane per promuovere l’ecosistema dell’innovazione sportiva;

-Startup Competition, competizione internazionale dedicata alle startup più innovative;

-Gen Z Competition, rivolta agli studenti universitari italiani;

-Innovation Day, evento finale durante SFS 26 con pitch competition, panel tematici e area espositiva.

SFS Awards

Gli SFS Awards celebrano l’eccellenza nella Football Industry, premiando club, aziende e professionisti che si sono distinti nel corso dell’anno.

Le categorie principali includono:

-innovazione;

-sostenibilità;

-media;

-fan engagement;

-infrastrutture.

La cerimonia culminerà in una Gala Dinner esclusiva, che rappresenta uno dei momenti più prestigiosi dell’intero Summit.

SFS Snacks

Gli SFS Snacks sono conferenze itineranti della durata di circa due ore, organizzate in diverse città del mondo, che anticipano e approfondiscono i temi centrali del Summit.

Nel corso del 2026 sono previste tappe a:

-Roma (maggio);

-Firenze – Coverciano (maggio);

-Bari (settembre);

-Londra (settembre);

-Milano (ottobre).



I contenuti sviluppati durante gli Snack contribuiranno a costruire il programma di SFS 26, creando un dialogo continuo tra territori, istituzioni e industry. Torino al centro del football business Per due giorni, l’Allianz Stadium si trasformerà nel cuore pulsante del calcio globale, ospitando speaker internazionali, workshop, panel e momenti di networking, con la partecipazione dei principali attori del settore.

Partecipa a SFS 26

A partire dal 29 aprile parte la vendita dei biglietti di SFS 26 con il Super Early Bird (sconto 50%). Tutte le info per partecipare a SFS 26 sono disponibili online: scopri tutte le formule di partecipazione su www.socialfootballsummit.com

Social Football Summit

Il Social Football Summit è l’unico evento internazionale in Italia interamente dedicato alla Football Industry. Nato nel 2018, rappresenta oggi una piattaforma di riferimento per l’innovazione, il business e lo sviluppo del calcio a livello globale