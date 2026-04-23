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Lucarelli jr e Apolloni assolti dall'accusa di violenza sessuale: ribaltata la sentenza di primo grado© ANSA

Lucarelli jr e Apolloni assolti dall'accusa di violenza sessuale: ribaltata la sentenza di primo grado

Il figlio dell'ex attaccante erano stati accusati e condannati in prima istanza
1 min
TagsLucarelli jr

La Corte d'Appello di Milano, ribaltando le condanne di primo grado, ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, che erano accusati assieme a tre loro amici (anche loro assolti oggi) di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense.

Accuse cancellate in secondo grado

La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita. Secondo l'indagine, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Accuse cancellate in secondo grado.

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