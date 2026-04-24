Corsa Figc: Malagò in pole, la carta vincente? Uno fra Costacurta, Del Piero, Maldini e Zola

Il 13 maggio scadrà il termine per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc. Le elezioni si terranno il 22 giugno, ma le grandi manovre sono in pieno svolgimento e il weekend del 25 aprile registra interessanti novità. L'incontro di Giovanni Malagò con il sindacato calciatori (presidente Calcagno, dg Grazioli) e l'associazione allenatori (Ulivieri) , ago della bilancia con il loro 30 per cento di voti, è stato molto positivo. L'ex presidente del Coni ha messo sul tavolo le sue proposte. Fra queste: premialità per chi impiega giocatori italiani allo scopo di contrastare l'esterofilia acuta che taglia le gambe alla Nazionale; appoggio incondizionato allo sviluppo del calcio feminile; incentivi per i club che investono nei vivai.