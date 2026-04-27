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Parla l'avvocato di Rocchi: "È provato e demoralizzato, vittima di un'ingiustizia"

Antonio D'Avirro, il legale dell'ex arbitro ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'avviso di garanzia recapitato al suo assistito
2 min
TagsAiaRocchi

Antonio D'Avirro, legale di Gianluca Rocchi, ha parlato in esclusiva a Pressing, in merito alla questione dell'avviso di garanzia recapitato all'ex arbitro, che nella giornata di sabato 25 aprile si è autosospeso dal suo ruolo da designatore degli arbitri di A e B, insieme ad Andrea Gervasoni, supervisore Var della Can-B.

Le parole dell'avvocato: "Vittima di un'ingiustizia"

"L'ho incontrato, è demoralizzato perché si ritiene vittima di un'ingiustizia". Queste le prime parole di Antonio D'Avirro, avvocato di Rocchi sul caso che sta sconvolgendo il calcio italiano. Poi prosegue: "Ritiene che queste contestazioni siano infondate. Si è sempre comportato in modo leale e trasparente e gli dà fastidio che gli venga attribuita una accusa così grave". "Non so se tornerò, sapremo difenderci bene. Stiamo valutando quali iniziative difensive prendere verso giovedì. Calciopoli? Questa è un'altra cosa, qui si parla due-tre persone coinvolte mentre allora erano centinaia di persone e una decina di club. Nella contestazione si fa riferimento ad altre persone, chi siano non lo sappiamo: è un reato plurisoggettivo mentre nell'avviso di garanzia è menzionato solo Rocchi".

 

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