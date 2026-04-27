"Figc commissariata? Euro 2032 a rischio e niente coppe europee", l'ipotesi estrema che fa tremare l'Italia

ROMA - L'inchiesta penale sul mondo arbitrale, con presunti condizionamenti da parte di Gianluca Rocchi , potrebbe avere ripercussioni pesanti anche nella Figc, che sta vivendo un momento difficile dopo l'eliminazione della nazionale dal Mondiale e le dimissioni del presidente Gabriele Gravina . L'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio, caldeggiata dal ministro dello Sport Andrea Abodi , sta prendendo sempre più quota. La politica potrebbe scegliere una persona di propria fiducia per mettere ordine nel calcio italiano e guidare la Figc fino all'elezione del nuovo presidente, prevista per il 22 giugno.

I contatti tra Lega Serie A e Uefa

Secondo il Corriere della Sera c'è però un altro rischio: la Uefa, infatti, avrebbe informato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, che si è sentito con Aleksander Ceferin, numero uno dell'Uefa, che in caso di commissariamento verrebbe revocata l'assegnazione degli Europei del 2032 all'Italia e le nostre squadre rischierebbero l'esclusione dalle coppe. Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo, non la pensa così: "Per quanto concerne l'aspetto tecnico, al massimo potrebbe essere commissariata l'Aia - le sue parole a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 - con un presidente dimissionario e in attesa delle elezioni, a mio avviso non sussistono i presupposti per richiedere e ottenere commissariamento. Meno che mai dalla politica, che deve rispettare l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Al massimo sarebbe il Coni a dover prendere questo provvedimento, situazione che mi pare abbastanza improbabile".