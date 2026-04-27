"Denunciai alla Procura Inter-Verona del 2024. I segnali dal vetro in sala Var? Un abuso terrificante"
Senso di giustizia
"Mi sono sentito con la Guardia di Finanza, che poi ha collaborato con Ascione (il pubblico ministero n.d.r.) e mi sono poi confrontato anche con lui a Milano: era il luglio del 2025 e gli ho dato degli spunti. C'è stata una manovra per favorire l'Inter? In quell'episodio il risultato è chiaro. È stata una frode sportiva ed è stata favorita una squadra. Chiaramente mi riferisco solo a quella circostanza. C'è stata un'omissione di intervento - che da regolamento doveva essere obbligatorio - che ha compromesso il risultato finale della gara. In quel caso al Var c'era Nasca e come Avar Vuolo. Io l'ho fatto per senso di giustizia, mi sono sentito in dovere di farlo, perché ritengo odioso che queste circostanze possano travolgere la passione anche di ragazzi e bambini".
I segnali dal vetro
"Segnali dal vetro dei designatori? Sarebbe un abuso di ufficio ed è terrificante: già questo dovrebbe portare all'allontanamento di questi personaggi dal calcio. Che funzione poteva avere Rocchi in sala Var rispetto agli arbitri che avrebbero dovuto giudicare autonomamente? L'unica è quella di imprimere una sua decisione o influire. Non è previsto dal regolamento che il designatore faccia assistenza: bisogna attenersi al regolamento".