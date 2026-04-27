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"Denunciai alla Procura Inter-Verona del 2024. I segnali dal vetro in sala Var? Un abuso terrificante"

L'avvocato Croce: "Io l'ho fatto per senso di giustizia, mi sono sentito in dovere di farlo, perché ritengo odioso che queste circostanze possano travolgere la passione anche di ragazzi e bambini"
3 min
TagsInter-Verona
Nel corso del "A Pranzo con Chiariello" su Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, è intervenuto l'avv. Michele Croce, il primo che ha denunciato alla Procura di Milano il comportamento del Var in Inter-Verona. Il legale ha raccontato il motivo partendo dall'inizio, da un viaggio a Milano insieme ai figli: "Il 6 gennaio del 2024 - in occasione di Inter-Verona - andai a Milano con i miei due figli. La partita finì 2-1 per i nerazzurri, ma nel tempo di recupero avvenne un episodio estremamente ingiusto. Presi spunto dalle perplessità dei miei figli per studiarmi il regolamento Var, le leggi sulla frode sportiva e capire che secondo me c'era lo spazio per un esposto, perché era integrato un reato. Il regolamento Var in situazioni come quella è chiaro e obbliga Var ed Avar all'on-field review. A noi parve un dolo, più che un errore: come un'omissione d'atti d'ufficio. La legge 401 sulla frode sportiva prevede due fattispecie criminose, ossia quella corruttiva o quella che determina un diverso risultato sportivo. In tal senso mi parve integrato il reato, scrissi l'esposto e lo depositai telematicamente alla Procura di Repubblica del Tribunale di Milano".

Senso di giustizia 

"Mi sono sentito con la Guardia di Finanza, che poi ha collaborato con Ascione (il pubblico ministero n.d.r.) e mi sono poi confrontato anche con lui a Milano: era il luglio del 2025 e gli ho dato degli spunti. C'è stata una manovra per favorire l'Inter? In quell'episodio il risultato è chiaro. È stata una frode sportiva ed è stata favorita una squadra. Chiaramente mi riferisco solo a quella circostanza. C'è stata un'omissione di intervento - che da regolamento doveva essere obbligatorio - che ha compromesso il risultato finale della gara. In quel caso al Var c'era Nasca e come Avar Vuolo. Io l'ho fatto per senso di giustizia, mi sono sentito in dovere di farlo, perché ritengo odioso che queste circostanze possano travolgere la passione anche di ragazzi e bambini".

I segnali dal vetro 

"Segnali dal vetro dei designatori? Sarebbe un abuso di ufficio ed è terrificante: già questo dovrebbe portare all'allontanamento di questi personaggi dal calcio. Che funzione poteva avere Rocchi in sala Var rispetto agli arbitri che avrebbero dovuto giudicare autonomamente? L'unica è quella di imprimere una sua decisione o influire. Non è previsto dal regolamento che il designatore faccia assistenza: bisogna attenersi al regolamento".

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